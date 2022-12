PASSAU, BAB A 3. Schleierfahnder der Passauer Grenzpolizei haben gestern Mittwoch (30.11.2022) kurz nach 15.00 Uhr den Fahrer eines VW-Touran mit einem schweizerischen Kennzeichen überprüft.

Ein 53-jährige Schweizer wurde auf dem Parkplatz Hammerbach in Richtung österreichische Grenze von Passauer Schleierfahndern kontrolliert. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeuges fanden die Beamten im Kofferraum neben zwei Paketen mit rund zwei Kilogramm Marihuana zudem einen verbotenen Teleskopschlagstock. Der 53-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau erging gegen den Mann mittlerweile Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der illegalen Einfuhr von Rauschgift in nicht geringer Menge. Er wurde nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Passau in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Erst vergangenen Samstag haben die Fahnder der Passauer Grenzpolizeiinspektion zwei Syrer aus dem Raum Lüdenscheid mit einer größeren Menge Rauschgift auf der A 3 kontrolliert. Die beiden Männer befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Veröffentlicht: 01.12.2022, 15:15 Uhr