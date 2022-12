3191 – Promilleunfall mit E-Bike

Dillingen - Leicht verletzt wurde ein 50-jähriger E-Bike-Fahrer am gestrigen Mittwochnachmittag (30.11.2022) bei einem Verkehrsunfall in Dillingen. Gegen 15:30 Uhr war der Radfahrer in der Kapuzinerstraße entgegen der Fahrtrichtung auf dem Gehweg in Richtung Große Kreuzung unterwegs. Nachdem er die Kapuzinerstraße plötzlich auf die rechte Seite überqueren wollte, wurde er von einem Auto erfasst, dessen 44-jährige Fahrerin in Richtung Stadtberg unterwegs war. Eine medizinische Behandlung war für den Radler nach dem Zusammenstoß nicht erforderlich. Weil die Beamten bei ihm Alkoholgeruch feststellten und ein Alkoholtest bei ihm einen Wert von über einem Promille ergab, ordneten sie eine Blutentnahme an. Das E-Bike wurde sichergestellt. Am Wagen der 44-Jährigen entstand ein Unfallschaden von rund 1.000 Euro. Der 50-Jährige muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol strafrechtlich zu verantworten.

3192 – Fast doppelt so schnell unterwegs

Friedberg - Am 30.11.2022 gegen 23:45 Uhr führten die Polizeibeamten der PI Friedberg Geschwindigkeitsmessungen auf der Aichacher Straße in Fahrtrichtung Dasing durch. Dies wurde einer 19-Jährigen zum Verhängnis. Die junge Fahrzeugführerin wurde bei erlaubten 50 Km/h mit 96 Km/h gemessen. Die Fahrzeugführerin erwartet nun einen Bußgeldbescheid mit 400 Euro Geldbuße, einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.