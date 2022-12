1881. Organisierter Callcenterbetrug; sogenannter Schockanruf; Festnahme eines Tatverdächtigen – Raum Bayern

-siehe Medieninformation vom 30.06.2022, Nr. 955

Durch intensiv geführte Ermittlungen im Zusammenhang mit Callcenterbetrug, sogenannter Schockanruf, konnte am Mittwoch, 16.11.2022, in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Oberfranken sowie den Kräften der AG Phänomene des Polizeipräsidiums München ein dringend tatverdächtiger 45-jähriger Mann aus Polen im Bereich Bamberg angetroffen und festgenommen werden.

Der 45-Jährige steht nach ersten Ermittlungen im Zusammenhang mit insgesamt 15 Fällen des organisierten Callcenterbetrugs die sich im Zeitraum von Februar bis November 2022 im bayrischen Raum ereignet hatten. Hierbei kam es zu mehreren hunderttausend Euro Schaden.

Die Legende bei den sogenannten Schockanrufen besteht darin, dass sich die Täter am Telefon gegenüber den Angerufenen als Polizeibeamte oder Staatsanwälte ausgeben. Sie schildern wahrheitswidrige falsche Situationen, in denen Angehörige in schwere bzw. tödliche Verkehrsunfälle verwickelt seien sollen. Unter Androhung von Gefängnisstrafen für die Angehörigen wird eine Kaution durch die falschen Polizeibeamten bzw. Staatsanwälte angeboten, um eine Haft abzuwenden. Unter dem Eindruck der dramatischen Situation werden die Opfer durch geschickte und manipulative Gesprächsführung dazu gebracht, Bargeld oder Wertgegenstände an einen, ihnen angekündigten Abholer zu übergeben.

Der nunmehr festgenommene 45-Jährige wurde nach München überstellt und befindet sich, nach richterlicher Rücksprache, in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen im gesamten Tatkomplex werden durch die AG Phänomene des Polizeipräsidiums München geführt.

1882. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; eine Person schwer verletzt – Milbertshofen

Am Mittwoch, 30.11.2022, gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 59-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem BMW Pkw den Frankfurter Ring stadtauswärts. An der Kreuzung zur Schleißheimer Straße musste er verkehrsbedingt warten und blieb auch zunächst stehen, als sich der Verkehr vor ihm wieder in Bewegung setzte.

Zur gleichen Zeit befuhr eine 46-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw den Frankfurter Ring in gleiche Richtung, direkt hinter dem 59-Jährigen. Nachdem dieser nicht gleich wieder angefahren ist, überholte sie ihn nach den ersten Ermittlungen und ordnete sich vor ihm wieder ein.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache beschleunigte der 59-Jährige plötzlich seinen Pkw stark und fuhr auf den Pkw der 46-Jährigen auf. In der Folge kamen beide Fahrzeuge ca. 60 Meter nach der Kreuzung auf der Moosacher Straße zum Stehen.

Durch den Unfall wurde der 59-Jährige schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund der schwere der Verletzungen wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachter mit der Unfallaufnahme beauftragt. Die 46-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst ambulant vor Ort versorgt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von rund 70.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Kreuzung in mehrere Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, von denen auch die MVG-Busse betroffen waren.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1883. Pkw kollidiert beim Abbiegen mit weiterem Pkw; sechs Personen verletzt – Feldkirchen

Am Mittwoch, 30.11.2022, gegen 22:50 Uhr, befuhr eine 29-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Pkw die Kreisstraße M1 in Feldkirchen in Richtung A94. An der Auffahrt zur A94 wollte sie auf diese in Fahrtrichtung München einbiegen. Mit im Fahrzeug befanden sich vier Familienangehörige, darunter eine 60-Jährige mit Wohnsitz in München.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 36-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg mit einem Skoda Pkw die Kreisstraße M1 in entgegenkommende Richtung. Mit im Fahrzeug befand sich ein 38-Jähriger, ebenfalls aus dem Landkreis Ebersberg.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw der abbiegenden 29-Jährigen und dem Pkw des 36-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde die 60-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Fünf weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Die 60-Jährige sowie drei weitere Personen wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 30.000 Euro.

Die Kreisstraße M1 musste ebenso wie die Auffahrt zur A94 für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Es kam hier aber lediglich zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1884. Alkoholisierter Pkw-Fahrer prallt gegen Leitplanke – Steinhausen

Am Donnerstag, 01.12.2022, gegen 02:20 Uhr, wurde der Einsatzzentrale der Münchner Polizei ein Verkehrsunfall im Bereich des Vogelweideplatzes bei der Zufahrt zum Richard-Strauss-Tunnel gemeldet.

Vor Ort konnte ein 45-Jähriger mit Wohnsitz in München in einem Mercedes Pkw angetroffen werden. Der Pkw stand hierbei entgegen der Fahrtrichtung in der Zufahrt zum Richard-Strauss-Tunnel. Über die Fahrbahn erstreckte sich ein Trümmerfeld von Fahrzeugteilen und der Pkw war bis zum Beginn des Fahrgastraumes komplett zerstört.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 45-Jährige zunächst verbotswidrig die Busspur stadteinwärts, wechselte dann mit hoher Geschwindigkeit den Fahrstreifen in Richtung Richard-Strauss-Tunnel und verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend prallte der Pkw nahezu frontal in die Leitplanke und einen Lichtmast, wodurch er zurückgeschleudert wurde und auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand kam.

Der VW Pkw eines 58-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Erding, welcher zum Unfallzeitpunkt aus dem Tunnel ausfuhr, wurde ebenfalls durch umherfliegende Teile beschädigt.

Der 45-Jährige wurde zur Abklärung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Größere Verletzungen waren vor Ort nicht erkennbar. Nachdem bei dem 45-Jährigen eine deutliche Alkoholisierung festgestellt werden konnte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Die Zufahrt zum Richard-Strauss-Tunnel und die Gegenrichtung mussten für die Dauer der Unfallaufnahme und die anschließenden Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden. Es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1885. Angriff auf Kind – Unterföhring

Am Mittwoch, 30.11.2022, gegen 13:30 Uhr, wurde ein 11-Jähriger mit Wohnsitz in München von einer bislang unbekannten männlichen Person angegriffen und verletzt.

Zum Tatzeitpunkt war der 11-Jährige mit seinem Fahrrad unterwegs. Auf Höhe der Mitterfeldallee zum Lohwiesenweg stand am dortigen Hügel ein unbekannter Mann. Beim Vorbeifahren griff der Täter unvermittelt den Jungen an und stieß ihn vom Fahrrad, woraufhin es zu einem Gerangel kam. Aufgrund der Gegenwehr des 11-Jährigen ließ der Angreifer schließlich von ihm ab.

Der 11-Jährige flüchtete anschließend zu Fuß nach Hause und wurde durch den Vorfall leicht verletzt. Die Anzeige wurde im Beisein der Eltern ca. eine Stunde später bei einer Polizeiinspektion erstattet. Der Täter entfernte sich unerkannt vom Tatort.

Die weiteren Ermittlungen zum Tathergang wurden durch das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 180 cm groß, feste Statur, eher ungepflegtes Erscheinungsbild, Dreitagebart, dunkle über den Schultern lange Haare; graue Hose mit Kapuze

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Mitterfeldallee und Lohwiesenweg (Unterföhring) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.