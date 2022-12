FÜRTH. (1453) Der Fürther Kriminalpolizei gelang es, mehrere Drogenhändler zu identifizieren und festzunehmen. Die Verdächtigen stehen im Verdacht, mit Betäubungsmitteln im Kilogrammbereich Handel getrieben zu haben.



Die Beamten der Fürther Kriminalpolizei ermittelten bereits seit mehreren Wochen gegen eine Personengruppe die im Verdacht steht, aus Wohnungen und Hotels heraus schwunghaften Handel mit Marihuana zu betreiben.

Die umfangreichen, in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth geführten Ermittlungen und kriminaltaktischen Maßnahmen führten letztlich zu sieben Tatverdächtigen im Alter zwischen 17 und 27 Jahren aus Nürnberg und dem Landkreis Fürth.

In den Abendstunden des Mittwochs (30.11.2022) durchsuchte die Fürther Kriminalpolizei mit Unterstützungskräften schließlich mehrere Objekte im Landkreis Fürth und in Nürnberg. Hierbei fanden die Ermittler ca. drei Kilogramm Marihuana und Haschisch, weitere Betäubungsmittel sowie diverse Waffen und gefährliche Gegenstände in Form von Taser, Wurfstern, verbotene Messer etc.

Die sieben tatverdächtigen Rauschgifthändler wurden bei dem Einsatz festgenommen. Gegen vier von ihnen wurde Haftantrag gestellt, sie werden zeitnah dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg vorgeführt.



Erstellt durch: Tobias Huthmacher