EGGENFELDEN, LKR. ROTTAL-INN. Am Montag, 28.11.2022 und am gestrigen Dienstag, 30.11.2022, wurden an der Fassade eines Bürogebäudes eines Mandatsträgers Aufkleber mit mutmaßlich beleidigendem Inhalt angebracht.

Je zwei Aufkleber wurden am Montag in der Zeit von 11.15 – 16.00 Uhr und am Mittwoch in der Zeit von 08.30 – 09.30 Uhr sowohl an der Fassade als auch an einem Büroschild angebracht. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Beleidigung wurden vom Kommissariat Staatsschutz von der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen. Am Gebäude entstand kein Sachschaden.

Veröffentlicht: 01.12.2022, 11.20 Uhr