Landkreis ERDING. In den frühen Morgenstunden des 27.11.2022 soll es im Anschluss an eine Veranstaltung in Oberneuching zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen sein. Ein 27-jähriger Partygast, der dies beobachtete und schlichtend einwirken wollte, soll dabei von einem der beiden Kontrahenten mit der Faust zu Boden geschlagen und mit Füssen getreten worden sein.