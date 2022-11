3185 - Unfall mit leicht verletzter Person

B17/ AS Stuttgarter Straße/ FR Norden - Am Dienstag (29.11.2022) kam es gegen 11:15 Uhr auf der B17 zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 73-jähriger Mann befuhr mit einem Lkw den rechten Fahrstreifen. Der Mann wollte die B17 an der Ausfahrt Stuttgarter Straße verlassen, was ihm jedoch zu spät auffiel. mit einem abrupten Lenkmanöver versuchte er die Ausfahrt noch zu bekommen. Hierbei stieß er jedoch gegen die Trennbarke und das „Ausfahrt“ Schild. Im Anschluss blieb der Lkw beschädigt im Graben stehen. Für die Bergung des Lkw mussten die Ausfahrt und der rechte Fahrstreifen gesperrt werden.

Der 73-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

3186 - Verkehrsunsicherer Sattelzug

A8/ AS Friedberg/ FR München - Am Montag (28.11.2022) wurde durch die Verkehrspolizei Augsburg ein Sattelzug, bestehend aus Sattelzugmaschine und Sattelauflieger, kontrolliert. Bei der Kontrolle konnte durch die geschulten Beamten schnell eine Überbeladung und eine überschrittene Fahrzeugbreite festgestellt werden. Die weitere Kontrolle ergab vor Ort bereits den begründeten Verdacht von technischen Mängeln, weshalb das Fahrzeug zu einer amtlichen Prüfstelle begleitet wurde.

Dort stellte sich heraus, dass die Bremsvorrichtungen an mehreren Rädern starke Mängel aufwiesen und der Sattelzug dadurch als verkehrsunsicher eingestuft wurde. Dies führte zu einer Untersagung der Weiterfahrt bis zur Behebung der Mängel. Weiterhin wurden Unternehmer-Verstöße nach dem Fahrpersonalrecht festgestellt.

Auf den Fahrzeugführer kommt ein Bußgeld in Höhe von 190,- Euro zu. Für den Fahrzeughalter sieht der Bußgeldkatalog 270,- Euro und beim Unternehmer 1000,- Euro Bußgeld vor.

3187 - Geldautomaten aufgebrochen

Balgheim/Amerdingen - Am Dienstag (29.11.2022) wurden in der Zeit von 21:00 Uhr bis 22:30 Uhr zwei Geldautomaten aufgebrochen (keine Sprengung). Zunächst wurde offenbar ein Geldautomat in Balgheim aufgebrochen. Kurz darauf wurde ein zweiter Geldautomat in Amerdingen aufgebrochen.

Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Zeugen und Personen die im oben angegebenen Zeitraum oder auch davor, etwas Verdächtiges, insbesondere Personen und Fahrzeuge, wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei KPI Dillingen unter der 09071/560 zu melden.

3188 – Trunkenheitsfahrt

Reimlingen – Gestern (29.11.2022) gegen 11.00 Uhr wurde ein 54-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße zwischen Nördlingen und Reimlingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser stellte sich heraus, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden, sowie eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann erhält nun eine Strafanzeige.