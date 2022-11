1875. Einbruchsdiebstahl in Wohnung – Am Hart

Am Dienstag, 29.11.2022, im Zeitraum von 08:40 Uhr bis 18:30 Uhr, gelangten bislang

unbekannte Täter über die Terassentür einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in

die Räumlichkeiten einer Wohnung.

Die unbekannten Täter, die gewaltsam in die Wohnung eingedrungen waren, durchsuchten die Räumlichkeiten im Anschluss nach Wertgegenständen. Nachdem sie mehrere Schmuckgegenstände sowie Bargeld und Sachgegenstände entwendet hatten, flüchteten sie aus der Wohnung in bislang unbekannte Richtung.

Durch den Einbruch wurde die Terassentür beschädigt. Der Beuteschaden beträgt mehr als tausend Euro.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) des Polizeipräsidiums München.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Dientzenhoferstraße (Am Hart) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1876. Raubdelikt durch falsche Handwerker – Altperlach

Am Montag, 28.11.2022, gegen 12:30 Uhr, wurde eine über 80-jährige Rentnerin Altperlach von bislang unbekannten Tätern im Eingangsbereich ihrer Wohnung angesprochen. Die beiden Männer gaben sich als Heizungs- bzw. Wasserhandwerker aus und gaben an einen Schaden in der Wohnung beheben zu müssen.

Sie betraten daraufhin die Wohnung. Im weiteren Verlauf stellte die Bewohnerin allerdings fest, dass sich die Handwerker „unprofessionell“ verhielten und sprach diese auf ihr Verhalten an. Im Anschluss stellte sie fest, dass eine Schmuckschatulle aus dem Schlafzimmer entwendet worden war.

Sie versuchte sich den Tätern im Bereich der Eingangstür in den Weg zu stellen, woraufhin es zu einem Gerangel kam. Die über 80-Jährige blieb unverletzt.

Anschließend flüchteten die beiden Männer aus der Wohnung. Da sie lauthals auf sich aufmerksam machte und auf die Flucht der unbekannten Täter hinwies, wurden zwei Nachbarn auf die Situation aufmerksam. Ein 44-jähriger Nachbar hielt einen der beiden Flüchtenden fest. Im Anschluss kam es zum Gerangel und zu körperlichen Auseinandersetzungen, woraufhin der 44-Jährige am Kopf verletzt wurde. Schließlich konnte sich der unbekannte Täter losreißen und weiter flüchten. Bei der Flucht verlor er einen Autoschlüssel.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten schließlich zum Erfolg. Einer der beiden Täter ein 26-jähriger Mann mit Wohnsitz in München konnte im Nahbereich festgenommen werden. Er wurde im Anschluss nach der polizeilichen Sachbearbeitung der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Der zweite Täter befindet sich weiterhin auf der Flucht.



Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 44 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, sportliche Figur, Glatze, südländischer Typ, bekleidet mit dunklem Pulli, dunkler Windjacke und einem schwarzen Mund-Nasen-Schutz

Der zur Tatausführung genutzte Pkw, welcher im Nahbereich aufgefunden werden konnte wurde durch einen der beiden Täter angemietet. Der Pkw befindet sich aktuell zur Spurensicherung bei der Polizei.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) des Polizeipräsidiums München geführt.



Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

1877. Mehrere Festnahmen im Zusammenhang mit Rauschgiftdelikten – Maxvorstadt

Am Mittwoch, 23.11.2022, gegen 18:45 Uhr kam es zu einer Durchsuchung in einer Wohnung in der Maxvorstadt wegen eines Ermittlungsverfahrens aufgrund eines Verstoßes gegen das BtMG. Die Ermittlungen gegen einen 21-jährigen Münchner hierzu laufen bereits seit Juni 2022. In diesem Rahmen wurde schließlich auch der zugrunde liegende Durchsuchungsbeschluss erwirkt.

Kurz vor der Durchsuchung kam es noch zu einer Übergabe von ca. 500g Haschisch, an einen 23-jährigen Münchner. Dieser entfernte sich in einem Pkw. Bei einer anschließenden Polizeikontrolle konnten im Fahrzeug zwei weitere Personen sowie die zuvor übergebene Menge Betäubungsmittel festgestellt werden. Bei der Fahrerin handelte es sich um eine 22-jährige Münchnerin, bei dem Beifahrer um einen 23-jährigen Münchner. Alle drei Personen wurden vorläufig festgenommen.

Bei der Durchführung der Durchsuchung leistete der 21-jährige Münchner erheblichen Widerstand. Ein ebenfalls anwesender 20-Jähriger versuchte augenscheinlich Beweismittel zu vernichten. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten insgesamt ca. 5,2 kg Haschisch und Marihuana, über 13.000 Euro Bargeld, Feinwaagen und Verpackungsmaterial aufgefunden werden. Außerdem befanden sich dort mehrere zugriffsbereite Messer sowie ein Luftdruckgewehr und eine täuschend echt aussehende Softair-Waffe.

Der 21-jährige Wohnungsinhaber wurde festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Gegen die anderen beteiligten Personen wird nun ebenfalls wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 83 (Rauschgiftdelikte) geführt.

1878. Beschädigung an Gasleitung bei Bauarbeiten – Neuried

Am Dienstag, 29.11.2022, gegen 16:30 Uhr, beschädigte ein 28-jähriger Baggerfahrer mit Wohnsitz im Landkreis Freising im Rahmen seiner Arbeit an einer Bushaltestelle eine Hochdruckerdgasleitung der Stadtwerke München.

Beim Entfernen von Randsteinbeton riss die Baggerschaufel ein unter dem Gehweg liegendes Gasabsperrventil ab. Durch die Beschädigung trat nun Erdgas aus. Es bestand zu diesem Zeitpunkt Explosionsgefahr.

Der Unfallort wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei weiträumig abgesperrt. Mehrere Wohn- und Geschäftsgebäude im Gefahrenbereich wurden geräumt.

Die alarmierte Gaswache der Stadtwerke München konnte den betroffenen Abschnitt der Erdgasleitung absperren und anschließend die beschädigte Stelle verschließen.

Es kam zu keinen Personenschäden. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Während der circa zweistündigen Reparaturarbeiten kam es zu Verkehrsstauungen um den Absperrbereich.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

1879. Größerer Polizeieinsatz – Neuperlach

Am Dienstag, 29.11.2022, gegen 18:00 Uhr, kam es in einer Wohnung in Neuperlach zu einem Familienstreit.

Anwesend waren der 54-jährige Vater, dessen 26-jähriger Sohn, der ebenfalls in der Wohnung lebt, sowie die 24-jährige Freundin des Sohnes mit Wohnsitz in München sowie ein 41-jähriger Schwager mit ebenfalls Wohnsitz in München.

Nach dem bisherigen Erkenntnisstand bedrohte der Familienvater im Verlauf des Streits die Freundin seines Sohnes mit einem Messer. Da die Streitsituation durch den Sohn nicht entschärft werden konnte, flüchtete das Paar in die Toilette der Wohnung. Der Vater schlug daraufhin mit dem Messer gegen die verschlossene Türe.

An der Türe entstand ein leichter Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Der Schwager befand sich zu diesem Zeitpunkt wohl in einem Nebenzimmer.

Aufgrund des eingegangenen Notrufs verlegten zahlreiche Streifenwagen zur Einsatzörtlichkeit. Die Einsatzkräfte konnten den Vater schließlich widerstandslos in seiner Küche festnehmen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 26 (Bedrohungsdelikte) des Polizeipräsidiums München.

1880. Kellerbrand – Riem

Am Dienstag, 29.11.2022, gegen 06:00 Uhr, bemerkte eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Helsinkistraße in Riem, dass Rauch aus dem Keller kommt.

Aus noch unbekannter Ursache gerieten drei Kellerabteile mit deren Inhalt in Brand. Zudem fiel der Strom in mehreren Wohnungen aus. Die hinzugerufene Feuerwehr war aufgrund der vollgestellten Keller längere Zeit mit den Löscharbeiten beschäftigt. Währenddessen musste ein Teil der Hausbewohner ihre Wohnungen verlassen, konnten später aber wieder zurückkehren.

Verletzt wurde bei dem Brand nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Die Brandursache ist nach momentanem Stand noch unklar. Diesbezüglich hat das Kommissariat 13 (Branddelikte) die weiteren Ermittlungen übernommen.