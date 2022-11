FORCHHEIM. In der Nacht auf Dienstag brachen Unbekannte in eine Bäckerei in Forchheim ein. Die Kriminalpolizei Bamberg sucht nun Zeugen.

Im Zeitraum von Montagnachmittag, 17.15 Uhr, bis Dienstagmorgen, 5 Uhr, verschafften sich Einbrecher über eine Seitentür gewaltsam Zutritt zu der Bäckerei in der Bayreuther Straße in Forchheim. Auf der Suche nach Bargeld durchwühlten die Täter die Räumlichkeiten und stießen auf einen Tresor, den sie gewaltsam zu öffnen versuchten. Die Langfinger scheiterten allerdings an dem stabilen Tresorblock und ergriffen schließlich ohne Beute die Flucht. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 mit der Kripo Bamberg in Verbindung zu setzen.