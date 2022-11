NÜRNBERG. (1446) Am 02.11.2022 (Mittwoch) ereignete sich im Stadtteil Reichelsdorf ein Verkehrsunfall. Eine 75-jährige Frau erlag mittlerweile ihren Verletzungen. Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.



Die Frau lief am Mittwochnachmittag, gegen 14:25 Uhr, auf dem Gehweg die Dollnsteiner Straße in südliche Richtung. Hier kam ihr ein Kind auf seinem Fahrrad entgegen. Die Frau stürzte und zog sich hierbei schwere Verletzungen (Frakturen) zu. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie am 28.11.2022 verstarb.

Die Verkehrspolizei Nürnberg bearbeitet das Unfall und sucht Zeugen. Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder sonst Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0911/6583-1530 in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Janine Mendel / bl