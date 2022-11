- - - in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg - - -

3178 – Auseinandersetzung mit Messer: Täter in Haft

Oberhausen - Am Montag (28.11.2022) gegen 10:30 Uhr, wurden Polizeikräfte zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung bzw. gemeldeten Schlägerei in die Ebnerstraße (Höhe der zweistelligen Hausnummern) gerufen. Bei Eintreffen der ersten Polizeistreife stellte sich jedoch heraus, dass ein 48-jähriger Mann im Hofraum des Anwesens offenbar unvermittelt mit einem Messer auf einen 43-jährigen Nachbarn eingestochen hatte. Zwei weitere Nachbarn, ein 47-jähriger und ein 22-jähriger Mann, wurden auf die Auseinandersetzung aufmerksam und wollten die beiden Parteien trennen. Beide Helfer erlitten hierbei leichte Schnittverletzungen an den Händen. Der 43-jährige Geschädigte kam mit zunächst lebensbedrohlichen Verletzungen im Brustbereich in die Augsburger Uniklinik, ist mittlerweile jedoch außer Lebensgefahr.

Der 48-jährige Täter serbischer Herkunft wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg noch am gestrigen Montag (28.11.2022) wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Nach Haftbefehlserlass sitzt der 48-Jährige mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen unmittelbar nach der Tat aufgenommen. Derzeit können jedoch keine weiteren Details, insbesondere was das Motiv und die Tatumstände betrifft, genannt werden, da diese noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen sind.

3179 - Ladendiebstahl führt zu Widerstand

Innenstadt - Am Montag (28.11.2022) wurde der Polizei gegen 18:45 Uhr ein Ladendiebstahl in der Bürgermeister-Fischer-Straße, auf Höhe der zweistelligen Hausnummern, mitgeteilt. Da der Ladendieb vor Ort die Angabe seiner Personalien verweigerte, sollte dieser auf die Dienststelle verbracht werden. Der, wie sich später herausstellte 15-Jährige, versuchte im Anschluss zu fliehen, konnte jedoch nach wenigen Metern eingeholt und angehalten werden. Bei der Verbringung zum Streifenwagen fing der Ladendieb an massiven Widerstand zu leisten. Er musste deshalb zu Boden gebracht werden, wo er sich weiterhin wehrte und deshalb gefesselt werden musste.

Zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt, waren aber weiterhin dienstfähig.

Der jugendliche Ladendieb wurde auf der Dienststelle an seinen Vater übergeben. Gegen den 15-Jährige wird nun neben dem Ladendiebstahl auch wegen Widerstand und Körperverletzung ermittelt.

3180 - Wohnungswechsel führt zu Widerstand

Pfersee - Am Montag (28.11.2022) sollte ein 18-jähriger Mann gegen 14:00 Uhr seine Unterkunft in der Johannes-Rösle-Straße wechseln. Da er sich weigerte die von ihm belegte Wohnung zu verlassen, wurde die Polizei hinzugerufen. Auch die Beamten konnten den 18-Jährigen nicht überzeugen freiwillig innerhalb des Gebäudes umzuziehen, weshalb ihm Zwangsmaßnahmen angedroht wurden. Hiergegen sträubte er sich jedoch massiv, was eine Fesselung zur Folge hatte. Dies wollte der ebenfalls anwesende 62-jährige Vater des 18-Jährigen verhindern und auf die Beamten losgehen. Ein 48-jähriger Zeuge konnte dies verhindern, indem er den Vater festhielt, erhielt dafür aber von ihm einen schmerzhaften Tritt ins Gesicht. Vater und Sohn konnten durch die Polizei schlussendlich fixiert werden.

Eine eingesetzte Beamtin erlitt bei dem Gerangel leichte Verletzungen, war aber weiterhin dienstfähig. Die beiden Randalierer müssen nun mit mehreren Anzeigen, unter anderem wegen Tätlichem Angriff, Widerstand und Körperverletzung rechnen.