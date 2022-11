BUCHLOE. Am 26.11.2022, gegen 02.30 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter nach Aufhebeln eines Toilettenfensters in ein von einem Ehepaar bewohntes Einfamilienhaus in Buchloe ein. Die Ehefrau wurde auf die Geräusche aufmerksam, traf auf den Eindringling und versuchte diesen festzuhalten. Der Täter konnte sich losreißen und unerkannt fußläufig flüchten. Die Bewohnerin erlitt eine Fraktur eines Fingers, konnte aber nicht angeben, wie dies genau vor sich gegangen war. Bei der bislang bekannten Tatbeute handelt es sich um zwei Schlüsselbunde mit Schlüsseln für den Pkw und das Wohnmobil sowie die Haustür des geschädigten Ehepaares. Im Garten vor dem Einstiegsfenster blieb ein auffälliger Rucksack des Täters zurück (Farbe: ocker-schwarz). Die Kripo Kaufbeuren hat die Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten übernommen. Zeugen, welche Hinweise zum Täter oder Herkunft des Rucksacks geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341 933-0 zu melden. (KPS Kaufbeuren, Sc)

Bezugsmeldung vom 26.11.2022

Einbruch in ein Einfamilienhaus

BUCHLOE. Am Samstag, den 26.11.2022, in der Zeit von 02:30 Uhr, bis 02:48 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Buchloe. Der unbekannte Täter wurde jedoch durch die wach gewordene Hausbewohnerin überrascht und es kam im Rahmen des Fluchtversuches zu einem Handgemenge, bei welchem die 53-jährige Bewohnerin leicht verletzt wurde. Der Täter konnte daraufhin unerkannt und mit einem Teil der Tatbeute flüchten. Eine sofortige Fahndung durch die Polizei Buchloe verlief ergebnislos. Durch das gewaltsame Eindringen des Täters wurde eine Fensterscheibe beschädigt, so dass ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Der unbekannte Täter konnte hier zwei Pkw-Schlüssel erbeuten.

Etwa drei Stunden vor diesem Vorfall wurde einer Frau in einem Cafe in Buchloe die Handtasche durch einen unbekannten Täter entwendet und mit der darin befindlichen Debitkarte Abbuchungen getätigt. Ob in den beiden Fällen ein Tatzusammenhang besteht ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die PI Buchloe, sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat K2 der KPS Kaufbeuren geführt. (KPI Memmingen – KDD)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).