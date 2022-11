HAUSEN, LKR. FORCHHEIM. Am Montagnachmittag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Hausen ein. Sie entkamen im Anschluss vermutlich ohne Beute, hinterließen jedoch einen höheren Sachschaden. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von 16 Uhr bis 19 Uhr nutzten Einbrecher am Montagnachmittag die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses und verschafften sich gewaltsam Zutritt, indem sie ein Fenster aufhebelten. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten sie eine Kommode. Möglicherweise wurden die Täter hierbei durch die Rückkehr der Bewohner gestört, so dass sie unerkannt flüchteten. Ob bei dem Einbruch etwas gestohlen wurde, ist nun Teil der Ermittlungsarbeit des Fachkommissariats für Eigentumsdelikte bei der Kriminalpolizei Bamberg. Am aufgehebelten Fenster entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Zeugen, die am Montagabend in Hausen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.