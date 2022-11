AURA I. SINNGRUND, LKR. MAIN-SPESSART. Über ein Fenster drang im Laufe des Wochenendes ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus ein. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchsuchte der Täter das gesamte Haus und verließ es mit einer kleineren Menge Bargeld. Die Kripo Würzburg übernahm die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise.

Am Montag wurde der Polizeistation Gemünden am Main mitgeteilt, dass zu den drei Einbrüchen im Sinngrund über das Wochenende ein weiterer in Aura hinzukommt. Eine Hauseigentümerin stellte am Montag fest, dass ein Unbekannter in der Zeit von Freitag 13:00 Uhr bis Montag 13:45 Uhr gewaltsam in ihr Haus in der Mühlstraße eingedrungen war. Dem Sachstand nach brach der Täter ein Fenster auf und gelangte so in die Wohnung.

Auf der Suche nach Wertgegenständen durchsuchte der Unbekannte nahezu das gesamte Haus und machte sich schließlich mit einer geringeren Menge Bargeld aus dem Staub.

Zur Aufklärung der Tat sucht die Kripo Würzburg auch nach Zeugen, die im relevanten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Aura beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.