1868. Größerer Polizeieinsatz – Ramersdorf

Am Montag, 28.11.2022, wurde die Münchner Polizei, gegen 22:30 Uhr, über einen Vorfall im Bereich der Münchner U-Bahn informiert. Laut ersten Erkenntnissen war hier eine Person mit einer Pistole in der Hand am Karl-Preis-Platz in einen Tunnel gegangen. Entsprechend wurden hier nun polizeiliche Einsatzkräfte vor Ort zusammengezogen.

Letztlich ergab sich der Sachverhalt so, dass ein U-Bahnfahrer seine Leitstelle informierte, weil ein Fahrgast den Nothalt im Tunnel betätigt hatte. Dieser Fahrgast nahm nun mit dem Fahrer über die dortige Sprechanlage Kontakt auf und teilte mit, dass sich eine Person, die angeblich eine Waffe bei sich hat, im U-Bahnwagen befinden würde.

Die U-Bahn stand nun zwischen den Stationen Innsbrucker Ring und Karl-Preis-Platz im Tunnel. Durch polizeiliche Spezialeinsatzkräfte wurde die U-Bahn schließlich evakuiert und durchsucht. Dabei konnte auch ein 78-jähriger Münchner angetroffen werden. Bei diesem handelt es sich um den Mitteiler bzw. die Person, welche den Nothalt betätigt hatte. Der 78-Jährige war bereits vorher vermisst gemeldet worden, da er mutmaßlich unter einer psychischen Erkrankung leidet.

Letztendlich stellte sich heraus, dass niemand in dem U-Bahnwagen eine Waffe bei sich gehabt hatte. Eine Absuche im Zug und im Gleisbereich wurde trotzdem sicherheitshalber durchgeführt und bestätigte diesen Kenntnisstand. Es hatte auch zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Gefährdungssituation gegeben. Der 78-Jährige wurde anschließen in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

1869. Zwei Einbrüche in Wettbüros – Obersendling und Westend

Fall 1:

In der Zeit von Sonntag, 27.11.2022, 22:45 Uhr, bis Montag, 28.11.2022, 11:00 Uhr, wurde ein Wettbüro in der Boschetsrieder Straße durch bislang unbekannte Täter gewaltsam geöffnet.

In den Geschäftsräumen wurde ein dort befindlicher Tresor ebenfalls gewaltsam geöffnet und daraus Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro entnommen. Der oder die Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Boschetschrieder Straße und Geretsrieder Straße (Obersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2:

Am Dienstag, 29.11.2022, gegen 02:00 Uhr, wurde die Glaszugangstür eines Wettbüros in der Westendstraße eingeworfen, wodurch der oder die unbekannten Täter anschließend die Räumlichkeiten betraten.

Die unbekannten Täter ließen jedoch von ihrem Vorhaben ab, als die Alarmanlage optisch und akustisch auslöste. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

In beiden Fällen hat das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Westendstraße und Tübinger Straße (Westend) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1870. Festnahme nach Einbruch in ein Geschäft – Altstadt

Am Sonntag, 27.11.2022, gegen 04:30 Uhr, wurde die Einsatzzentrale der Münchner Polizei von einem Sicherheitsdienst über einen aktuellen Einbruch in ein Geschäft am Maximiliansplatz informiert. Kurz darauf eintreffende Streifen stellten zunächst eine eingeworfene Fensterscheibe des Geschäftes fest. Das Geschäft selber war leer, jedoch wurde bei einem weiteren Geschäft nebenan ebenfalls eine aufgebrochene Eingangstür festgestellt.

Nachdem nicht ausgeschlossen werden konnte, dass noch ein oder mehrere Täter sich im Gebäude befanden, wurde dieses durch mehrere Einsatzkräfte umstellt. Bei der anschließenden Durchsuchung trafen die Beamten auf einen 36-jährigen Albaner. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte dieser den ersten Einbruchsversuch abgebrochen, nachdem ein akustischer Alarm ausgelöst wurde und sich im Anschluss dem zweiten Geschäft zugewendet.

Der 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) übernommen.

1871. Autokran stürzt um, Fahrer verletzt – Riem

Am Montag, 28.11.2022, gegen 11:10 Uhr, befand sich ein 58-jähriger Kranführer mit Wohnsitz im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt auf dem Münchner Messegelände. Er war dort mit einem Liebherr Mobilkran mit den Abbauarbeiten einer Messe beschäftigt.

Während den Abbauarbeiten unterließ er es die vorgeschriebenen Stützen des Mobilkrans auszufahren, um diesen gegen ein Umfallen abzusichern. Als er im Zuge der Arbeiten den Kranarm nahezu senkrecht in die Höhe hob, wurde dieser durch das zehn Tonnen schwere Gegengewicht nach hinten gezogen. Der gesamte Mobilkran fiel nach rechts um.

Der 58-Jährige wurde aus einer Höhe von ca. vier Metern aus dem Führerhaus geschleudert und dabei leicht verletzt. Er musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Weitere Personen wurden weder gefährdet oder verletzt.

Der Mobilkran wurde schwer beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 250.000 Euro geschätzt. Die Firma kümmert sich mit Spezialfahrzeugen in den nächsten Tagen um die Bergung des Kranes.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1872. Wohnungseinbruch – Pasing

Am Montag, 28.11.2022, zwischen 7:40 Uhr und 18.45 Uhr, nutzte ein bislang unbekannter Täter die Abwesenheit der Bewohner, um sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung zu verschaffen.

Der Täter kletterte hierzu auf den Balkon der Hochparterrewohnung und öffnete dort gewaltsam die Balkontür. Im Wohnungsinneren entwendete der Gold- und Silberschmuck. Danach entfernte er sich aus der Wohnung und konnte unerkannt den Tatort verlassen.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Saumweberstraße und Otto-Dischner-Weg (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1873. Versuchter Trickbetrug durch falschen Polizeibeamten – Obergiesing

Am Montag, 28.11.2022, gegen 11:15 Uhr, wurde eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München vor ihrem Wohnanwesen von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Dieser bot ihr zunächst Hilfe mit ihrem Rollator an. Im Anschluss zeigte der Mann der Seniorin einen vermeintlichen Dienstausweis und gab sich als Polizeibeamter aus. Er behauptete, dass in ihre Wohnung eingebrochen worden sei und er nun die Tatortaufnahme vornehmen müsse.

Die über 80-Jährige schöpfte jedoch Verdacht und klingelte bei einer Nachbarin. Daraufhin verließ der Täter das Wohnanwesen in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 65 (Trickbetrug) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben.

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, westeuropäische Erscheinung, glatte Haare (linksgescheitelt), sprach akzentfreies Deutsch; dunkel gekleidet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Weißenseepark (Obergiesing)Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis der Münchner Polizei:

Die Polizei warnt vor dem Auftreten falscher Polizei- oder Kriminalbeamter. Polizeibeamte in zivil legitimieren sich stets durch Vorzeigen des Dienstausweises. Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden oft den Trick, dass sie mitteilen, es wäre in der Nachbarschaft eingebrochen worden und sie müssten in der Wohnung Geld- bzw. Schmuckaufbewahrungsörtlichkeiten sehen. Vergewissern Sie sich Bestenfalls durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handelt, noch bevor Sie einen Unbekannten in Ihre Wohnung einlassen! Und denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!

1874. Festnahmen nach mehreren schweren Diebstählen aus Warenautomaten – Stadtgebiet München

Im Zeitraum von Montag, 24.10.2022, bis Donnerstag, 10.11.2022, kam es im westlichen Stadtgebiet München zu mehreren schweren Diebstählen aus Warenautomaten (E-Kiosk).

Die bis Dato unbekannten Täter betraten die Räumlichkeiten in denen die elektrischen Kioskautomaten aufgestellt waren und entwendeten gewaltsam Waren aus den Automaten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Durch intensive Ermittlungen des Kommissariats 52 (Einbruchsdelikte) in Zusammenarbeit mit den örtlichen Polizeiinspektionen konnten schließlich am Donnerstag, 10.11.2022, gegen 12:00 Uhr, zwei Tatverdächtige (jeweils 14 Jahre alt mit Wohnsitzen in München) bei der Tatausführung festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen führten zu insgesamt acht Fällen im besagten Zeitraum, zudem wurden durch weitere Ermittlungen zwei weitere Personen bekannt, die im Zusammenhang mit den Diebstählen stehen (jeweils 13 Jahre alt mit Wohnsitzen in München).

Die Tatverdächtigen wurden nach der polizeilichen Sachbearbeitung in die Obhut der Eltern übergeben. Insgesamt entstand ein Beute- sowie Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 52 geführt.