POTTENSTEIN, LKR. BAYREUTH. Montagvormittag ergaunerten sich Betrüger mit der Masche des Enkeltricks mehrere tausend Euro von einer arglosen Dame aus Pottenstein. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 80-Jährige erhielt am Montagvormittag gegen 10 Uhr einen Anruf der hinterhältigen Betrüger. Diese verwickelten die Seniorin geschickt in ein längeres Gespräch und machten sie glauben, ihre Tochter sei in Schwierigkeiten. Die hilfsbereite Frau ließ sich überzeugen eine hohe Kaution zu bezahlen, um ihrer Tochter zu helfen. Sie übergab zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr im Bereich der Apotheke in der Hauptstraße in Pottenstein mehrere tausend Euro an einen Unbekannten.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

Männlich

Zirka 35 Jahre alt

Zirka 1,80 Meter groß

Trug einen roten Kapuzenpullover

Fuhr ein dunkles Auto

Das Auto war auf der Straßenseite der Apotheke, auf dem letzten Stellplatz Richtung Ortsausgang, geparkt

Das Kennzeichen enthielt die Buchstaben „SC“

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer hat die Geldübergabe beobachtet oder kann Angaben zum Geldabholer beziehungsweise zu seinem Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Kripo Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegen.