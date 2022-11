Ingolstadt; In Ingolstadt ereigneten sich am Wochenende mehrere Wohnungseinbruchdiebstähle. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt.

Im Tatzeitraum vom 26.11.22 bis zum 27.11.22 brach ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus am Augraben ein und erbeutete einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag.

Die Person gelangte durch Einschlagen eines Fensters ins Innere des Wohnhauses und durchwühlte dort Kommoden und Schränke.

Zu einem weiteren Einbruchdiebstahl kam es im Zeitraum vom 24.11.22 bis zum 27.11.22 in einem Anwesen in der Blausternstraße in Ingolstadt. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich durch Aufhebeln der Terrassentüre gewaltsam Zutritt ins Wohnungsinnere und entwendete wertvollen Schmuck.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet unter der Telefonnummer 0841-93430 um sachdienliche Hinweise zu den beschriebenen Einbrüchen. Der oder die Tatverdächtigen könnten sich bereits einige Zeit zuvor in den jeweiligen Wohngegenden aufgehalten haben.