Ingolstadt; Insgesamt drei Wohnungseinbrüche im Ingolstädter Augustinviertel wurden der Polizei am Wochenende gemeldet.

Im Zeitraum zwischen Samstag, den 26.11.2022, 17:00 Uhr bis 0:30 Uhr des Folgetages verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Manchinger Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde hier offensichtlich nur ein älterer Elektronikgegenstand entwendet.

Am selben Abend wurde zwischen 18:00 und 20:20 Uhr die Terrassentüre einer Wohnung in der Wertinger Straße aufgedrückt bzw. aufgehebelt, hierbei entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Aus den Wohnräumen wurden Bargeld und Wertsachen in vierstelliger Höhe entwendet.

Auch „Am Konkordiaweiher“ drangen unbekannte Täter in eine Privatwohnung ein. Im Zeitraum zwischen 18:10 und 23:00 Uhr gelang dem oder den Tätern der Zutritt zur Wohnung. Nachdem Hebelversuche scheiterten, wurde eine Scheibe gewaltsam zerstört und dabei Sachschaden in dreistelliger Höhe verursacht. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden jedoch keine Wertgegenstände aus der Wohnung entwendet.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Ingolstadt prüfen derzeit, ob ein Zusammenhang zwischen den drei Taten besteht. Mögliche Zeugen werden gebeten, auffällige Beobachtungen im Bereich der genannten Straßen in den Abend- und Nachtstunden des 26.11.2022 unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.