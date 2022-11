TÖGING AM INN, LKR. ALTÖTTING. Am frühen Montagmorgen, 28. November 2022, brach ein bislang unbekannter Täter in einer Bankfiliale in Töging am Inn einen Münzeinzahlautomaten auf und entwendete daraus Münzgeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Bereits am 26.10.2022 war es an derselben Örtlichkeit zu einem Automatenaufbruch gekommen. Die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Montagmorgen, 28.11.2022, in der Zeit von ca. 01:00 Uhr bis 01:15 Uhr, brach ein unbekannter Mann die Türe des Münzeinzahlautomaten in einer Bankfiliale in der Wolfgang-Leeb-Straße in Töging am Inn auf. Aus dem Automaten wurde Münzgeld im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet. Bereits am 26.10.2022 wurde der Automat durch unbekannte Täter angegangen und aufgebrochen.

Insgesamt ist dies nun der 5. Fall von Münzeinzahlautomatenaufbrüchen in den Landkreisen Altötting und Mühldorf am Inn innerhalb von vier Wochen. Denn neben den beiden Fällen in Töging am Inn wurden auch Automaten in Mühldorf, Neuötting und Garching an der Alz angegangen (wir berichteten).

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn hat auch im aktuellen Fall unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen übernommen. Der durch den unbekannten Täter verursachte Sachschaden dürfte deutlich höher als der Beuteschaden ausfallen und sich im mittleren vierstelligen Bereich bewegen.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn unter der Telefonnummer 08631/3673-0 um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wem sind am frühen Montagmorgen, 28.11.2022, gegen 01:00 Uhr in der Wolfgang-Leeb-Straße in Töging am Inn verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Bankfiliale aufgefallen?

Sind jemanden bereits vor der fraglichen Tatzeit Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Bankfiliale aufgefallen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Der bislang unbekannte Täter war mit einer dunklen Jacke mit Kapuze sowie einer dunklen Hose bekleidet. Er führte eine Sporttasche der Marke „ADIDAS“ mit sich.

Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist nun Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.