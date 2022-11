NEUSTADT B.COBURG, LKR. COBURG. Am Freitagabend kam es am Marktplatz in Neustadt bei Coburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Die Kriminalpolizei Coburg sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Was als Streit zwischen einem 54-Jährigen und einem 48-Jährigen begann, endete mit Schlägen und Tritten gegen den Älteren. Die Auseinandersetzung ereignete sich am Freitagabend, kurz vor 19 Uhr, auf dem Marktplatz in Neustadt bei Coburg. Im Verlauf brachte der jüngere Mann den 54-Jährigen zunächst mit einem Schlag ins Gesicht zu Fall. Anschließend attackierte er den am Boden liegenden mit Tritten gegen Kopf und Körper. Der 54-Jährige erlitt dabei mehrere Prellungen, die in einem Krankenhaus medizinisch versorgt wurden.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen. Wer die Auseinandersetzung am Freitagabend beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg zu melden.