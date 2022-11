3174 – Hausfriedensbruch oder Einbruchsversuch?

Bärenkeller - Am Sonntag (27.11.2022) kam es gegen 15:45 Uhr zu einem Hausfriedensbruch / möglichem Einbruch in der Wertinger Straße 107. Eine unbekannte Person verschaffte sich unbefugt Zutritt zum dortigen Gelände. Im Anschluss versuchte die Person sich Zutritt zu einer Lagerhalle zu verschaffen, was jedoch misslang. Im Anschluss entfernte sich die Person unerkannt.

Die Person wird wie folgt beschrieben: männlich und trug eine olivgrüne Hose, eine schwarze Jacke und einen weißen Kapuzenpullover.

Zeugen werden gebeten sich bei der PI Augsburg 5 unter der 0821/323-2510 zu melden.

3175 - Teppich angebrannt

Oberhausen - Am Sonntag (27.11.2022) wurde der Polizei gegen 16:30 Uhr eine Rauchentwicklung auf einem Gebäude in der Donauwörther Straße, auf Höhe Hausnummer 2, mitgeteilt. Auf dem Dach des Gebäudes zündete eine bislang unbekannte Person einen Teppich an. Bei Eintreffen der Rettungskräfte, befand sich keine Person mehr auf dem Dach des Gebäudes. Der Teppich konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Es wurden keine Personen verletzt oder gefährdet. Zu einem Sachschaden, neben dem angebrannten Teppich, kam es nicht.

Personen die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu der Person auf dem Dach machen können, werden gebeten sich bei der PI Augsburg 5 unter der 0821/323-2510 zu melden.