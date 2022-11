BAMBERG. Auf Geld und ein Mobiltelefon hatte es am Sonntagmittag ein unbekannter Räuber im Bereich der Altenburg abgesehen, als er erfolglos versuchte ein Ehepaar zu überfallen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Am Sonntag gegen 12 Uhr joggten ein 56-Jähriger und seine 35-jährige Ehefrau unterhalb der Altenburg in Bamberg, als sie ein unbekannter Mann zunächst in Englisch, dann auf Deutsch ansprach und aufforderte Mobiltelefon und Geldbeutel herauszugeben. Da das Ehepaar keine Reaktion zeigte, drohte ihnen der Räuber verbal mit Schlägen. Nachdem die Frau um Hilfe rief, ergriff der Täter unerkannt und ohne Beute auf seinem Fahrrad die Flucht. Eine von der Polizeieinsatzzentrale umgehend eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifenbesatzungen verlief ergebnislos.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

zirka 25 Jahre alt

in etwa 180 cm groß

schlanke Statur

ungepflegtes Erscheinungsbild

offene Wunde am rechten Mundwinkel

bekleidet mit einer blau-karierten Holzfällerjacke, einem hellgrauen Kapuzenpullover und Stiefeln

führte ein dunkelfarbiges Mountainbike mit sich

Zeugen, die Sonntagmittag den Vorfall im Bereich der Altenburger Straße in Bamberg beobachtet haben und/oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg zu melden.