1863. Sexuelle Belästigung in einer Bar; Festnahme eines Tatverdächtigen – Maxvorstadt

Am Samstag, 26.11.2022, gegen 01:30 Uhr, kam es in einer Bar in der Maxvorstadt zur sexuellen Belästigung zweier dort anwesender Frauen.

Ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in München belästigte während des Tanzens eine 21-Jährige mit Wohnsitz in München, indem er sie mit den Händen berührte. Diese gab dem 34-Jährigen zu verstehen, dass sie dies nicht möchte. Im weiteren Verlauf berührte der 34-Jährige eine 25-Jährige mit Wohnsitz in München unsittlich. Als auch diese dem 34-Jährigen zu verstehen gab, dass er sie nicht anfassen solle, berührte er sie erneut.

Etwa eine Stunde später kam es zwischen dem alkoholisierten Tatverdächtigen und einem 25-jährigen Angestellten der Bar (mit Wohnsitz in München) vor der Lokalität zu einem Streit. Dieser mündete in einer Rangelei, bei der der 34-Jährige zu Boden ging. Am Boden liegend wurde dieser von dem 25-Jährigen geschlagen und getreten. Der 34-Jährige erlitt dabei Prellungen im Schulter- sowie im Brustbereich und einen Teilabbruch des linken Schneidezahns. Der 34-Jährige kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ursache für den Streit ist bislang noch unbekannt.

Nach der Auseinandersetzung alarmierten Zeugen den Polizeinotruf 110. Vier Streifen der Polizeiinspektion 12 (Maxvorstadt) wurden zur Einsatzörtlichkeit geschickt und bei der Aufnahme der Körperverletzung wurden die Sexualdelikte bekannt.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung übernommen.

1864. Festnahme eines Tatverdächtigen nach einer sexuellen Belästigung – Schwabing

Am Sonntag, 27.11.2022, gegen 01:25 Uhr, befand sich eine 30-Jährige mit Wohnsitz in München, zusammen mir ihrer Freundin in einer Bar in Schwabing. Im Laufe des Abends trat ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in München an die 30-Jährige von hinten heran und bedrängte diese. Die 30-Jährige wurde von dem 34-Jährigen umarmt. Sie machte ihm daraufhin deutlich klar, dass er dies unterlassen solle. Als sie kurze Zeit später zur Toilette ging, wurde sie vom 34-Jährigen nochmals unsittlich berührt. Die 30-Jährige verständigte daraufhin die Polizei.

Der Tatverdächtige konnte vor Ort angetroffen werden und wurde vorläufig festgenommen. Nach erfolgter Sachbearbeitung wurde dieser wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen wegen einer sexuellen Belästigung übernommen.

1865. Raubdelikt durch Gegenwehr verhindert – Am Hart

Am Sonntag, 27.11.2022, gegen 03:00 Uhr, teilte ein 25-Jähriger mit Wohnsitz in München am Polizeinotruf 110 mit, dass ein unbekannter Täter kurz zuvor versucht hätte ihn auszurauben, dass es dann zu einem Handgemenge gekommen und der Täter geflohen wäre.

Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zum Einsatzort im Bereich der Anton-Will-Straße geschickt. Dort wurde der 25-Jährige angetroffen, der angab, dass er auf dem Weg nach Hause von einer Person verfolgt worden wäre. Als er die Person ansprach, forderte diese die Herausgabe von mitgeführten Gegenständen.

Der 25-Jährige verweigerte dies und wurde daraufhin vom bislang unbekannten Täter angegriffen. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach kurzer Zeit ließ der Täter vom 25-Jährigen ab und flüchtete zu Fuß. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, 190-195 cm groß, kurzer Bart, sprach mit osteuropäischem Akzent; dunkle Jacke mit fellbesetzter Kapuze, dunkle Jeans

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Anton-Will-Straße und Grasmückenweg (Am Hart) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1866. Einbruch in Ladengeschäft – Ludwigsvorstadt

Am Freitag, 25.11.2022, gegen 05:00 Uhr, brachen zwei bislang unbekannte Täter die Eingangstür eines Ladengeschäftes in der Bayerstraße auf. Die Täter entwendeten aus dem Schaufenster mehrere Mobiltelefone und flüchten vom Tatort.

Der Sachschaden an der Eingangstür und der Beuteschaden belaufen sich auf jeweils mehrere Tausend Euro. In dem Geschäft ist ein Überwachungssystem installiert, das Teile der Tat aufzeichnete und die Tatzeit dokumentierte. Mitarbeiter des Geschäftes alarmierten gegen 08:00 Uhr die Polizei über den Einbruch.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich; dunkle Kapuzenjacke, graue Hose mit Seitentaschen, weiße Sneaker mit schwarzen Linien auf der Seite, dunkle Mund-Nasen-Bedeckung

Täter 2:

Männlich; dunkle Kapuzenjacke, dunkle Hose, dunkle Schuhe, dunkle Mund-Nasen-Bedeckung

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bayerstraße zwischen Karlsplatz/Stachus und Bahnhofsvorplatz (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1867. Raubdelikt – Mittersendling

Am Sonntag, 27.11.2022, gegen 18:10 Uhr, wurden zwei 14-Jährige mit Wohnsitzen in München am Harras von fünf bislang unbekannten Jugendlichen in ein Gespräch verwickelt und gebeten mit ihnen zu kommen.

In einer Ecke des Platzes wurde einer der beiden 14-Jährigen von einem Jugendlichen aus der Gruppe heraus am Hals gepackt, gegen die Wand gedrückt und sein Basecap weggenommen. Außerdem wurden aus seiner Bauchtasche von einem weiteren Jugendlichen aus der Gruppe seine Airpods sowie sein Schülerausweis entnommen.

Zeitgleich wurde auch der zweite 14-Jährige durch einen weiteren Jugendlichen aus der Gruppe gegen die Wand gedrückt und zur Herausgabe seiner Sachen aufgefordert. Anschließend wurde dieser jedoch wieder losgelassen und die Gruppe flüchtete in Richtung U-Bahn-Haltestelle Am Harras, nachdem die beiden 14-Jährigen um Hilfe riefen.

Die Tat wurde im Nachgang zur Anzeige gebracht.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 14 bis 15 Jahre alt, ca. 180 cm groß, südeuropäischer Typ, Flaum auf der Oberlippe; trug eine schwarze Jacke, graue Jogginghose der Marke „Smilodox“ und weiße Sneaker

Täter 2:

Männlich, 15 Jahre alt, ca. 185 cm groß, dunkler Teint, afrikanisches Aussehen; trug eine schwarze Jacke und blaue Jeans

Täter 3:

Männlich, 14 Jahre alt, ca. 160 cm groß, südeuropäischer Typ; trug eine schwarze Jacke mit pelzbesetzter Kapuze und graue Jogginghose der Marke „Smilodox“

Täter 4:

Männlich, 14 Jahre alt, ca. 160 cm groß, südeuropäischer Typ; trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und blaue Jeans

Täter 5:

Männlich, 14 Jahre alt, ca. 160 cm groß, südeuropäischer Typ

Alle sprachen Deutsch ohne erkennbaren Akzent oder Dialekt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Am Harras und Plinganserstraße (Mittersendling)Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.