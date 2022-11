FORCHHEIM. Vor zirka zwei Wochen brannte das Dach im Hinterhof einer Bankfiliale am Paradeplatz in Forchheim. Die Kriminalpolizei vermutet jetzt Brandstiftung.

Schon am Samstagabend, 12. November 2022, kam es am Forchheimer Paradeplatz zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Gegen 19.45 Uhr stand das Flachdach im Hinterhof der Bank in Flammen. Die Ermittler der Bamberger Kripo gehen davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Der Hinterhof ist auf zwei Wegen zu erreichen. Zum einen durch einen Torbogen zwischen Bank und dem angrenzenden Modehaus, zum anderen über eine Einfahrt in der Wallgasse.

Die Kriminalpolizei Bamberg sucht jetzt nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in den genannten Bereichen gemacht haben.

Bereits am Morgen des Brandtages hatten sich dort ein paar Kinder aufgehalten, die an der Feuerwehrleiter zum Dach herumturnten. Es handelte sich um zwei blonde Jungen und ein Mädchen im Alter von 10 bis 12 Jahren.

Für Hinweise aller Art melden Sie sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg.