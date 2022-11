NÜRNBERG. (1435) Am Freitagabend (25.11.2022) versuchten vier Jugendliche ein Trampolin im Nürnberger Stadtteil St. Johannis zu entwenden. Als ein Anwohner die mutmaßlichen Diebe ansprach, schlugen diese auf den Mann ein.



Gegen 20:30 Uhr beobachtete ein Bewohner eines Hauses in der Johannisstraße vier Jugendliche, welche ein Trampolin aus dem Hinterhof des Anwesens entwendeten und zeitweise darauf herumsprangen. Der 29-jährige Anwohner verließ daraufhin seine Wohnung, sprach die Jugendlichen an und forderte sie auf das Trampolin wieder in den Hinterhof zu stellen.

Im Verlauf des Gesprächs schubsten die Jugendlichen den 29-Jährigen, schlugen auf ihn ein und flüchteten zu Fuß. Nachdem der 29-Jährige die Polizei verständigte, konnten die vier Tatverdächtigen unweit des Tatorts im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden.

Der 29-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen. Zudem wurde seine Brille im Wert von mehreren Hundert Euro beschädigt. Die Jugendlichen im Alter von 15, 15, 16 und 17 Jahren müssen sich nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzungen, des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Michael Petzold