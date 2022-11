1856. Verkehrsunfall – Schwabing

Am Freitag, 25.11.2022, gegen 23:00 Uhr, fuhr ein 25-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw auf der Kurfürstenstraße. Dort prallte er gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten VW Pkw, wodurch dieser auf den Gehweg geschoben wurde.

Die Münchner Polizei wurde über den Unfall informiert und eine Streife der Polizeiinspektion 13 (Schwabing) fuhr zur Unfallörtlichkeit. Den Beamten fielen an dem BMW mehrere Veränderungen auf (im Bereich Motor, Fahrwerk, Reifen, Abgasanlage u.a.) und es bestand der Verdacht, dass das Fahrzeug den Vorgaben der Straßenverkehrszulassungsordnung nicht entspricht.

Der BMW wurde sichergestellt und es wurde ein technisches Gutachten beantragt, um die Verkehrstüchtigkeit und Zulassungsfähigkeit des Fahrzeuges zu prüfen und um die genauen rechtlichen Verstöße festzustellen.

Nach den ersten Erkenntnissen dürfte die Unfallursache auch im Kontext mit einer überhöhten Geschwindigkeit liegen. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt.

Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

1857. Verkehrsunfall; eine Person verletzt – Schwabing

Am Freitag, 25.11.2022, gegen 17:30 Uhr, fuhr ein 27-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Traunstein mit einem VW Pkw auf der Königinstraße. Dort parkte er das Fahrzeug ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand.

Zur gleichen Zeit fuhr dort eine 54-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad. Als der 27-Jährige die Tür des Pkw öffnete, bemerkte er nach den ersten Erkenntnissen nicht die herannahende Fahrradfahrerin. Diese stieß mit der offenen Tür frontal zusammen und stürzte nach vorne über ihren Lenker auf die Fahrbahn. Sie wurde schwer verletzt (darunter auch Verletzungen am Kopf). Sie trug bei dem Unfall keinen Fahrradhelm.

Zeugen des Vorfalls alarmierten den Polizeinotruf und den Rettungsdienst. Die Radfahrerin wurde nach einer präklinischen Versorgung vor Ort vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 27-Jährige wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei deshalb allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

1858. Einbruch in einen gastronomischen Betrieb – Trudering

Am Freitag, 25.11.2022, zwischen 02:15 Uhr und 13:40 Uhr, konnten bislang unbekannte Täter die Eingangstür zu einem gastronomischen Betrieb gewaltsam öffnen.

Im Innenraum öffneten sie gewaltsam zwei Spielautomaten und entwendeten daraus Bargeld (nach den ersten Erkenntnissen im Wert von über zehntausend Euro). Danach entfernten sie sich aus dem Gebäude und konnten unerkannt den Tatort verlassen.

Die Münchner Kriminalpolizei hat den Einbruch aufgenommen und Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kreillerstraße zwischen Schatzbogen und Damaschkestraße (Trudering) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1859. Einbruch in eine Wohnung – Ottobrunn

Am Freitag, 25.11.2022, zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr, konnten bislang unbekannte Täter auf unbekannte Art ein Mehrfamilienhaus betreten.

In einem oberen Stockwerk öffneten sie gewaltsam eine Wohnungstür und betraten danach die Wohnung. Im Wohnungsinneren entwendeten sie verschiedene Gegenstände (Bargeld, Bekleidung u.a. im bislang unbekannten Wert). Danach entfernten sie sich aus der Wohnung und konnten unerkannt den Tatort verlassen.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Margreider Platzes (Ottobrunn) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1860. Diebstahl eines Pkw – Schwabing

Am Freitag, 25.11.2022, gegen 22:00 Uhr, verließen ein 44-Jähriger mit Wohnsitz in München und ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in Weiden i.d. Oberpfalz einen gastronomischen Betrieb in der Hohenzollernstraße. Dort bemerkten sie einen auf der Straße abgestellten Fiat Pkw, der nicht versperrt war und in welchem noch der Schlüssel steckte. Die beiden setzten sich in das Fahrzeug und fuhren damit davon. Der 44-Jährige war dabei der Fahrer des Pkw.

Der Besitzer des Fahrzeuges, ein 40-Jähriger mit Wohnsitz in München, war auch vor Ort und bemerkte sofort, dass sein Fiat wegfuhr. Mit Hilfe eines anwesenden Zeugen, eines 24-Jährigen mit Wohnsitz in München, nahmen beide mit dem Pkw des 24-Jährigen die Verfolgung auf und alarmierten den Polizeinotruf 110.

Sie konnten den Fiat im Bereich der Schelling- und Barer Straße stoppen, indem sie sich vor das Fahrzeug setzten und anhielten. Mehr als fünf Streifen der Münchner Polizei fuhren zu der Einsatzörtlichkeit und sie trafen die beiden Fahrzeugdiebe noch in dem Fiat sitzend an. Beide waren alkoholisiert. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Vorfall nicht beschädigt.

Freiwillig durchgeführte Atemalkoholtests ergaben bei beiden eine deutliche Alkoholisierung. Beide Tatverdächte wurde zur Polizeiinspektion 12 (Maxvorstadt) gebracht und wegen des Diebstahls angezeigt. Der 44-jährige Fahrer wurde dazu noch wegen einer Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt. Bei ihm wurde noch eine Blutentnahme im Institut für Rechtsmedizin durchgeführt. Danach wurden beide wieder entlassen.

1861. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Taxi; zwei Personen verletzt – Ramersdorf

Am Samstag, 26.11.2022, gegen 21:50 Uhr, fuhr ein 41-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw aus einer Grundstücksausfahrt in die Chiemgaustraße auf Höhe der Balanstraße ein.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 46-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Taxi (Mercedes Pkw) auf der Chiemgaustraße in Richtung der Schwanseestraße. Im Taxi befanden sich keine Fahrgäste.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die beiden Fahrzeugführer wurden jeweils leicht verletzt und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Bei dem 41-Jährigen ergaben sich für die Polizeibeamten vor Ort Hinweise darauf, dass er alkoholisiert gewesen sein könnte. Daher wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt.

An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1862. Pkw fährt gegen Trambahnhäuschen – Harlaching

Am Samstag, 26.11.2022, gegen 04:45 Uhr, fuhr ein 37-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Pkw (Taxi) auf der Grünwalder Straße in nördlicher Fahrtrichtung. Dort kam er plötzlich von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Wartehäuschen einer dortigen Trambahnhaltestelle.

Zeugen, die den Unfall mitbekamen, alarmierten sofort den Polizeinotruf 110. Daraufhin wurden Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes sowie zwei Streifen der Polizeiinspektion 23 (Giesing) zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Der Pkw war mit dem Wartehäuschen verkeilt und der Fahrer konnte selbständig seinen Pkw verlassen. Die Feuerwehr führte Bergungsarbeiten durch und der leicht verletzte Taxifahrer wurde zur Abklärung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Bergungsarbeiten war die Grünwalder Straße für ca. eine Stunde gesperrt.

Der 37-Jährige wurde wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von über 35.000 Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.