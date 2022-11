STEPHANSKIRCHEN, LKR. ROSENHEIM. In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 27. November 2022, geriet in Stephanskirchen ein Lager- und Garagengebäude aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Verletzt wurde niemand, der entstandene Sachschaden ist jedoch erheblich. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen in dem Fall.

Der Brand eines Lager- und Garagengebäudes in der Schömeringer Straße in Stephanskirchen wurde der Polizei am frühen Sonntagmorgen (27.11.2022) um 02.30 Uhr von der Integrierte Leitstelle (ILS) gemeldet.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Rosenheim fuhren zeitgleich mit der Freiwilligen Feuerwehr an den Einsatzort. Die Feuerwehr konnte den Brand an dem Nebengebäude rasch löschen, angrenzende Wohngebäude waren nicht betroffen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden, dürfte aber erheblich ausfallen.

Der Kriminaldauerdienst (KDD) übernahm vor Ort die Untersuchungen zur Brandursache für die Kripo Rosenheim. Aussagen zur Brandursache können derzeit noch keine getroffen werden.