1855. Polizeilicher Gewahrsam von Klimaaktivisten – Sachstandsmitteilung

Im Zusammenhang mit der Teilnahme an Blockadeaktionen von Klimaaktivisten befanden sich zuletzt noch 19 Personen in Gewahrsam, da diese teilweise bis zum 02.12.2022 die Begehung weiterer Straftaten ausdrücklich angekündigt hatten. Die gerichtliche Anordnung über die Zulässigkeit und die Dauer des Freiheitsentzuges war auf Grundlage des bayerischen Polizeiaufgabengesetzes nach persönlicher Anhörung der Betroffenen durch Richter erfolgt. Die Rechte der Betroffenen wurden durch gerichtlich bestellte bzw. bevollmächtigte Rechtsanwälte gewahrt. Nach aktuellem Kenntnisstand des PP München waren keinerlei Rechtsmittel gegen den Gewahrsam eingelegt worden.

Die Polizei ist kraft Gesetzes verpflichtet fortwährend die Voraussetzungen von Gewahrsamsmaßnahmen zu prüfen. Hierzu erfolgt, beispielsweise eine kontinuierliche Bewertung und personenbezogene Gefährdungsanalysen hinsichtlich der einzelnen Betroffenen. Als weiterer Aspekt der Bewertung werden aktuelle Erkenntnisse über durchgeführte Aktionen, Ankündigungen und Verlautbarungen der Gruppierung herangezogen.

Diese fortlaufende Bewertung des PP München führte am Abend des 25.11.22 zu dem Ergebnis, dass die Voraussetzungen für die Fortdauer des Gewahrsams für alle in der JVA München Stadelheim verwahrten Personen derzeit nicht länger gegeben sind.

Die Entlassung der in Gewahrsam befindlichen Personen wurde daher durch das PP München noch am gleichen Tag verfügt. Nach Rücksprache mit allen in Gewahrsam befindlichen Personen erfolgte die Entlassung schließlich, auf eigenen Wunsch, nicht mehr zur Nachtzeit, sondern in den Vormittagsstunden des 26.11.2022.