BAD TÖLZ, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Ein 87-Jähriger wurde beim Brand eines Wohnhauses in Bad Tölz am Freitagnachmittag, 25. November 2022, schwer verletzt. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Um kurz nach 16.30 Uhr hatten Zeugen am Freitagnachmittag den Brand eines Wohnhauses in der Reginriedstraße in Bad Tölz der Polizeieinsatzzentrale mitgeteilt. Vor dort aus wurde umgehend die Integrierte Leitstelle (ILS) verständigt. Noch bevor die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Tölz, Lenggries und Ellbach mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften eintrafen, hatten couragierte Helfer aus dem bereits lichterloh brennenden Haus einen schwerverletzten, 87 Jahre alten Mann gerettet. Er hatte schwere Verbrennungen erlitten und kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand ist derzeit nichts bekannt. Weitere Personen hatten sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in dem Haus befunden.

Die Feuerwehr brachte die Flammen bald unter Kontrolle, so dass keine Gefahr für ein Übergreifen auf benachbarte Häuser mehr bestand. Bis in den frühen Abend hinein liefen dann Nachlöscharbeiten und die Suche nach Glutnestern. Auch das Dach des Einfamilienhauses hatte dafür geöffnet werden müssen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich bewegen.

Nach Abschluss der Löscharbeiten der Feuerwehren übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kripo Weilheim die polizeilichen Untersuchungen vor Ort. Die genaue Brandursache steht derzeit noch nicht fest und ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen.