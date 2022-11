ERKHEIM. In den frühen Morgenstunden des 26.11.2022, gegen 02:00 Uhr, geriet eine landwirtschaftliche Lagerhalle mit angrenzendem Stall im Ortsteil Dankelsried aus bislang noch ungeklärten Gründen in Brand. Großeinsatz für die Feuerwehren Erkheim, Benningen, Sontheim, Schlegelsberg, Daxberg, Arlesried, Günz a.d. Günz, Oberrieden, Mindelheim, Memmingen und Ottobeuren. Zudem war eine Drohneneinheit des Technischen Hilfswerks (THW), vier Rettungswagen, ein Notarzt-Einsatzfahrzeug, ein Einsatzleiter des Rettungsdienstes sowie eine Mitarbeiterin des Kriseninterventionsdienstes (KID) zur Betreuung der vom Brand betroffenen Bewohner im Einsatz. Mit ca. 100 Einsatzkräften der Feuerwehren konnte der Brand gelöscht werden. Aufgrund des schnellen Einschreitens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude verhindert werden. Der Sachschaden wird bislang auf ca. 2.500.000 € geschätzt. Bei der Evakuierung der Tiere verletzten sich zwei Personen leicht und wurden mit Rauchgasintoxikationen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr verletzten sich bei den Löscharbeiten leicht. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Mindelheim und Memmingen sowie dem Kriminaldauerdienst Memmingen (KDD) übernommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen geführt.