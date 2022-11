UNTRASRIED Am 25.11.2022 befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Pkw die St 2011 zwischen Untrasried und Hopferbach. Kurz nach dem Ortsausgang Untrasried überholte der Fahrzeugführer ein vor ihm fahrendes Traktorgespann. Hierbei übersah er den entgegekommenden Pkw eines 59-Jährigen. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Pkw. Beide Fahrzeugführer, sowie die Beifahrerin im geschädigten Pkw kamen mit teils schweren Verletzungen in umliegende Kliniken. Die total beschädigten Pkw mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 40000 Euro. Die freiwilligen Feuerwehren Untrasried und Obergünzburg waren mit ca. 30 Mann vor Ort. Diese stellten an der Unfallstelle den Brandschutz sicher und leiteten den Verkehr um. Die Staatsstraße war bis zur Bergung der Fahrzeuge für ca. 2 Stunden komplett gesperrt.

(PI Kaufbeuren)