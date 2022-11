KONRADSREUTH, LKR. HOF. Einbrecher nutzten am Donnerstagabend die Abwesenheit der Bewohner und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu deren Einfamilienhaus. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 18 Uhr hebelten die Unbekannten eine Terrassentüre auf und gelangten so in das Innere des Einfamilienhauses in der Hügelstraße. Auf der Suche nach Bargeld und nach Wertgegenständen durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten. Im Anschluss gelang es den Dieben unerkannt zu entkommen. Ob bei dem Einbruch etwas gestohlen wurde, ist nun Teil der Ermittlungsarbeit des Fachkommissariats für Eigentumsdelikte bei der Kriminalpolizei Hof. An der aufgehebelten Terrassentüre entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Das Geschlecht der beiden Tatverdächtigen ist unbekannt, sie können jedoch wie folgt beschrieben werden:

Person 1 :

sehr schlanke Statur

trug eine helle Oberbekleidung mit Kapuze

trug eine helle Jogginghose

trug eine Basecap

Person 2:

korpulente Statur

trug eine helle Oberbekleidung mit Kapuze

trug eine dunkle Hose

trug dunkle Sportschuhe mit weißen Streifen

Zeugen, die am Donnerstagabend in der Hügelstraße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 in Verbindung zu setzen.