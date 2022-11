FUCHSMÜHL, LKR. TIRSCHENREUTH. Am Markthaus wurden Beleidigungen mit schwarzer Farbe angebracht. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von 20.11.2022, 18:00 Uhr bis 21.11.2022, 12:40 Uhr beschädigte ein oder beschädigten mehrere bislang unbekannte Täter das Markthaus in Fuchsmühl in der Marienstraße 41 durch das Aufbringen von schwarzer Farbe. Die Aufschrift enthielt beleidigenden Inhalt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden hat die Ermittlungen übernommen.

Haben Sie in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Dann wenden Sie sich bitte an das Hinweistelefon der Kriminalpolizei in Weiden unter 0961/401–2222.