EITTING, Lkrs. Erding - Am heutigen Freitag, den 25.11.2022 kam es gegen 08:15 zu einem Großbrand in einer Recyclinganlage in Eitting mit mehreren Verletzten und einem hohen Sachschaden.

Nach bisherigen Feststellungen geriet eine Sortieranlage für „Gelbe Säcke“ aus bislang noch ungeklärter Ursache in einer Halle auf dem Gelände des Unternehmens in Brand.

Den umliegenden Feuerwehren aus den Landkreisen Freising und Erding gelang es mit rund 200 Einsatzkräften den Brand unter Kontrolle zu bringen, eine weitere Ausbreitung zu verhindern und letztlich zu löschen. Bei ersten Löschversuchen wurden 11 Mitarbeiter leicht bis mittelschwer verletzt. Von diesen wurden fünf in Krankenhäuser eingeliefert. Auch zwei Polizeibeamte mussten sich für Untersuchungen ins Krankenhaus Erding begeben.

Neben den Feuerwehren und der Polizei waren 14 Fahrzeuge der Rettungsdienste sowie ein Rettungshubschrauber und ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Trotz der teilweise starken Rauchentwicklung wurden der Flugverkehr auf der Nordbahn des Flughafens München und der Fahrzeugverkehr auf der angrenzenden Flughafentangente Ost (St2580) nur unwesentlich beeinträchtigt.

Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf ca. 1 Million Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen zu den näheren Umständen und der Brandursache werden durch die KPI Erding geführt.

Erstmeldung: Großbrand in Recyclinganlage

Nach dem Brand in einem Kompostierwerk ist derzeit ein Großaufgebot von Feuerwehr- und Rettungsdienstkräften im Einsatz.

Gegen 08:15 wurden die Einsatzkräfte über das Feuer in Eitting, Am Kompostwerk 1, informiert.

Nach ersten Informationen steht eine Lagerhalle des dort ansässigen Recyclingbetriebes in Vollbrand, hierbei wurden nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Personen verletzt. Die Löscharbeiten dauern an.

Ein Beamter der Pressestelle wird ab etwa 10:30 Uhr vor Ort sein.