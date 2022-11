ROSENHEIM. In der Nacht von Mittwoch, 23. November 2022, auf Donnerstag, 24. November 2022, versuchten bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten in Rosenheim einzubrechen. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die bislang unbekannten Täter versuchten in der Nacht von Mittwoch (23. November 2022, 19:30 Uhr) auf Donnerstag (24. November 2022, 06:45 Uhr) gewaltsam über eine Türe in den Kindergarten in der Straße „Am Gries“ in der Nähe des Spielplatzes „Am Gries“ in Rosenheim einzubrechen.

Glücklicherweise scheiterten die Täter an der Türe, welche durch die Einbruchsversuche jedoch beschädigt wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 50 €.

Beamte der Polizeiinspektion Rosenheim führten vor Ort die ersten Spurensicherungsmaßnahmen durch, inzwischen ermittelt das für Eigentumsdelikte zuständige Fachkommissariat 2 der Kripo Rosenheim.

Die Kripo Rosenheim bittet nun um sachdienliche Hinweise:

Wer hat im besagten Tatzeitraum im Umfeld des Tatorts verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wem sind verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen, die möglicherweise im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer (08031) 2000 erbeten.