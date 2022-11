3156 - Neue Betrugsmasche

Stadtgebiet - In den letzten Wochen gingen bei der Kriminalpolizei Augsburg mehrere Anzeigen ein, bei denen bislang unbekannte Täter mit unrechtmäßig erlangten Daten die Konten mehrerer Geschädigter belasteten. In einem Fall wurden dabei rund 16.000 Euro bei einem Geschädigten in betrügerische Weise abgebucht.

In allen Fällen erhielten die Geschädigten über E-Mail, Messenger oder SMS einen Link von ihrem angeblichen Geldinstitut zugesandt. Die Nachrichten wirkten auf den ersten Blick authentisch, weshalb die Geschädigten den zugesandten Link öffneten. Im weiteren Verlauf wurden Zugangsdaten für das Online-Banking und dazugehörige Absicherungen der „Zwei-Faktor-Authentifizierung“ ausgespäht.

Nach Öffnen des Links wird dazu aufgefordert, sich mit seinen Kontodaten anzumelden. Danach erhält der Geschädigte einen Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters, der darauf hinweist, dass es zu einer unrechtmäßigen Geldabhebung kam und das Online-Banking daher gesperrt wurde. Deshalb wird dem „Ausgesperrten“ ein weiterer Link zur Freischaltung zugeschickt. Hierbei wird dann unter anderem eine fremde Handynummer autorisiert sog. „push-TANs“ zu erhalten. Im Anschluss werden unrechtmäßige Abbuchungen von den Konten der Geschädigten veranlasst.

Aus diesem Grund weist die Polizei darauf hin, bei Links die man über E-Mail, Messenger oder SMS erhält und die den Eindruck erwecken von einem Kreditinstitut zu sein, besonders vorsichtig zu sein. Es wird empfohlen immer Rücksprache mit dem jeweiligen Kreditinstitut zu halten und bei Unregelmäßigkeiten die Polizei einzuschalten.

Tipps und Tricks, wie man sich allgemein gegen Betrugsversuche schützen kann, finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de

3157 - Versuchter Raub

Innenstadt - Am Donnerstag (24.11.2022) kam es gegen 19:15 Uhr zu einem versuchten Raub in der Branderstraße Ecke Schöpplerstraße. Ein 30-jähriger Mann war mit seinem Pkw (schwarzer Toyota Yaris) unterwegs, als er an der oben genannten Örtlichkeit durch zwei bislang unbekannte Personen angehalten wurde. Unter Vorhalten eines Messers forderten die Täter den 30-Jährigen auf aus dem Fahrzeug auszusteigen. Da der 30-Jährige dem nicht nachkam flohen die zwei jungen Männer vom Tatort.

Die beiden Täter werden wir folgt beschrieben:

Erster Täter:

männlich, ca. 160 cm groß, ca. 20 Jahre alt, er war dunkelhäutig und hat dunkle Haare. Er trug eine schwarze Cap, schwarze Daunenjacke, weißen Pullover und eine weiße Hose.

männlich, ca. 160 cm groß, ca. 20 Jahre alt, er war dunkelhäutig und hat dunkle Haare. Er trug eine schwarze Cap, schwarze Daunenjacke, weißen Pullover und eine weiße Hose. Zweiter Täter:

männlich, ca. 160 cm groß, ca. 20 Jahre alt, er war ebenfalls dunkelhäutig und hatte zurückgekämmte Haare. Er trug eine schwarze Stoffjacke und eine schwarze Stoffhose.

Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3810 zu melden.

3158 - Senior überlistet Trickbetrüger

Innenstadt/Pfersee - Auch im Laufe dieser Woche kam es im Stadtgebiet Augsburg wieder zu mehreren betrügerischen Anrufen. Nach aktuellem Stand war keiner der Anrufe erfolgreich. Die Angerufenen erkannten den Betrugsversuch und es kam zu keinem Beuteschaden.

Ein Fall von letzter Woche ist hierbei besonders hervorzuheben:

Am Donnerstag (17.11.2022) erhielt ein 79-jähriger Augsburger einen so genannten Schockanruf. Bei ihm meldete sich eine weibliche Person, die sich als Polizeibeamtin ausgab. In diesem Fall wurde dem Mann ein schwerer Verkehrsunfall vorgetäuscht, den eine nahe Verwandte des 79-Jährigen verursacht habe. Um zu verhindern, dass die Verwandte im Gefängnis lande, müsse der 79-Jährige nun eine Kaution zahlen. Der Angerufene erkannte den Betrugsversuch und informierte über ein anderes Telefon die Polizei. Im Anschluss täuschte der 79-Jährige dem Anrufer vor, auf die Geldzahlung einzugehen. Aufgrund dessen konnte in der Augsburger Innenstadt gegen 13:00 Uhr ein 43-jähriger Mann festgenommen werden, welcher das Geld abholen wollte. Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Folgetag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den 43-Jährigen und setzte diesen in Vollzug.

Die Festnahme des Abholers gelang in diesem Fall vor allem aufgrund des engagierten Verhaltens des 79-jährigen „Opfers“, das perfekt mitspielte und den Spieß umdrehte.

Generelle Tipps zum Verhalten bei Schockanrufen:

Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert und übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

Wenn Sie doch Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

Weitere Tipps und Tricks finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de

3159 - Aggression im Straßenverkehr

Oberhausen - Am Samstag (19.11.2022) kam es gegen 19:50 Uhr zwischen zwei Verkehrsteilnehmern zu einer Auseinandersetzung an der Dieselstraße Ecke Donauwörther Straße. Ein 37-jähriger Mann zog hierbei einen 33-jährigen Mann aus dessen Fahrzeug, einen VW Golf, und schlug auf den Mann ein. Zuvor sei der 33-Jährige dem Fahrzeug, in dem sich der 37-Jährige befand, ein KIA Stonic, sehr dicht aufgefahren und habe diesen mit Lichthupe und Hupe genötigt zur Seite zu fahren.

Der 33-Jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt.

Die Polizei Augsburg 5 bittet Zeugen des Vorfalls und Zeugen die etwas zur Fahrtstrecke und zum vorherigen Verhalten der Beteiligten sagen können, sich unter der 0821/323-2510 zu melden.

3160 - Unfallflucht

Innenstadt - Am Donnerstag (24.11.2022) kam es zwischen 11:30 Uhr und 17:00 Uhr in der Johannes-Haag-Straße auf Höhe Hausnummer 14 zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch eine unbekannte Person wurde der am Fahrbahnrand abgestellte Pkw Mercedes angefahren. Hierbei wurde der Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle.

Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der PI Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.

3161 - Sachbeschädigung

Kriegshaber - Am Donnerstag (24.11.2022) konnte ein Zeuge eine Sachbeschädigung in der Luther-King-Straße, Höhe Hausnummer 33, beobachten. Eine Gruppe aus fünf Jugendlichen warf die Fensterscheibe einer Haustüre ein. Im Anschluss flüchteten die Jugendlichen.

Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Die PI Augsburg 6 bittet Zeugen sich unter der 0821/323-2610 zu melden.