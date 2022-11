1854. Auszeichnung für Unfallhelfer – Pasing

Am Dienstag, 22.11.2022, um 16.00 Uhr, wurden die Ersthelfer eines schweren Verkehrsunfalls in Untermenzing für ihre Hilfsbereitschaft als „Kavaliere der Straße“ ausgezeichnet. Die örtlich zuständige Polizeiinspektion 45 hatte die engagierten Helfer der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tageszeitungen für diese Auszeichnung vorgeschlagen. Durch die seit rund 60 Jahren verliehenen Auszeichnungen möchte die Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des partnerschaftlichen Miteinanders im Straßenverkehr beitragen.

Bei dem Zusammenstoß mit einem Motorrad am 25.07.2022 in Untermenzing waren eine Fußgängerin schwer und der Motorradfahrer leicht verletzt worden (Nr. 1095., Pressebericht vom 26.07.2022). Vier der Ersthelfer an der Unfallstelle kümmerten sich um die schwer verletzte Fußgängerin. Sie verbrachten die Verletzte in die stabile Seitenlage und schützten sie durch den Schatten einer hochgehaltenen Rettungsdecke vor der an diesem Tag stark scheinenden Sonne. Ein anderer Helfer betreute den ebenfalls verletzten Motorradfahrer und wiederum ein weiterer Verkehrsteilnehmer warnte und verlangsamte mit einer Warnweste bekleidet den nachfolgenden Verkehr und verhindert so mögliche Folgeunfälle.

Alle sechs Ersthelfer haben in diesem Moment vorbildlich gehandelt und die Versorgung der Verletzten über ihr persönliches Befinden und ihre eigene Sicherheit gestellt.

Nach Bestätigung des Vorschlags durch ein Gremium, wurden alle Ersthelfer ausgezeichnet. Vier von ihnen konnte der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft, Dr. Gernot Sittner, die Auszeichnung am 22.11.2022, in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion 45 persönlich überreichen. Er lobte nochmals das Engagement der Helfer und ihr Handeln in der „Tradition der Kavaliere“. Auch durch den stellvertretenden Leiter der Abteilung Verkehrsaufgaben des Polizeipräsidiums München, Polizeidirektor Holzner, wurde das Einschreiten der Helfer als herausragend bezeichnend: „Helfen könnte jeder, aber Sie haben es auch getan!“ Denn alles ist besser, als nur untätig zu schauen und weiterzufahren.