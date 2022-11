NÜRNBERG. (1430) Am Donnerstagmittag (24.11.2022) trat ein Exhibitionist in einer U-Bahn im Nürnberger Westen in Erscheinung. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 12:00 Uhr stieg ein bislang unbekannter Mann an der Haltestelle Großreuth in die U 3 in Richtung Nordwestring und setzte sich dort neben eine Frau. Kurz darauf entblößte er in der fahrenden U-Bahn sein Geschlechtsteil und manipulierte an diesem. Auf Ansprache durch die Geschädigte verließ der Unbekannte die U-Bahn an der Haltestelle Gustav-Adolf-Straße und flüchtete in unbekannte Richtung.

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der unbekannte Mann nicht mehr angetroffen werden.

Personenbeschreibung:

ca. 35 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlanke Figur, schwarze nackenlange Haare, bekleidet mit einem Jogginganzug

Zeugen, die Hinweise zur Identifizierung des Mannes geben können oder den Vorfall ebenfalls beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Tobias Huthmacher / bl