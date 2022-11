WÜRZBURG/INNENSTADT. Der Kriminalpolizei Würzburg gelang es, einen Einbruch aus dem Oktober aufzuklären und einen Tatverdächtigen zu identifizieren. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.



Am 18. Oktober 2022 drang ein vorerst unbekannter Täter gewaltsam in die Büroräume eines Geschäfts in der Kaiserstraße ein und machte sich am Tresor der Firma zu schaffen. Der Einbrecher scheiterte allerdings an den Sicherheitsmerkmalen des Tresors und entfernte sich im Anschluss wieder mit einigen Gebrauchsgegenständen als Beute. Durch Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Würzburg gelang es nun, einen Tatverdächtigen zu identifizieren.



Der 29-Jährige, der bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in polizeiliche Erscheinung trat, muss sich nun in einem Strafverfahren für den Einbruch verantworten.