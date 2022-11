NÜRNBERG. (1428) Am Donnerstagmittag (24.11.2022) warfen Unbekannte mehrere Glasflaschen aus einem Gebäude im Nürnberger Stadtteil Steinplatte und verletzten eine vorbeikommende Frau am Kopf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 12:30 Uhr warf ein bislang Unbekannter mehrere Glasflaschen aus dem Fenster eines Gebäudes an der Ecke Steinplattenweg / Bad Bernecker Straße. Eine der Glasflaschen traf hierbei eine dort zufällig auf dem Gehweg vorbeikommende 25-Jährige am Kopf. Sie erlitt u.a. Schnittverletzungen im Gesicht und musste in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Spurensicherung vor Ort erfolgte durch den Kriminaldauerdienst Mittelfranken. Die Nürnberger Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen, welche das Geschehen beobachtet haben oder Angaben zum unbekannten Täter machen können, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Nürnberg-Ost unter der Telefonnummer 0911 9195-0 in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Tobias Huthmacher / bl