GAIMERSHEIM Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger brach am Mittwoch, 23.11.2022, gegen 18 Uhr, in ein freistehendes Einfamilienhaus im Birkenweg in Gaimersheim ein. Nachdem er die Bewohnerin des Hauses antraf, flüchtete er ohne Beute.

Dem Einbrecher war es gelungen, durch Aufhebeln des Kellerfensters ins Wohnobjekt einzudringen. Als er die 89-jährige Geschädigte im Gebäude antraf, flüchtete er auf gleichem Weg. Nach aktuellem Kenntnisstand gelang es ihm nicht, rentable Wertgegenstände zu entwenden. Durch die Gewalteinwirkung auf das Kellerfenster entstand allerdings ein Schaden von schätzungsweise hundert Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet um sachdienliche Hinweise zu dem beschriebenen Einbruch unter der Telefonnummer 0841-9343-0. Der oder die Tatverdächtigen könnten sich bereits in der Zeit vom Nachmittag des 23.11.2022 bis circa 20 Uhr in der Wohngegend rund um den Birkenweg aufgehalten haben.