ERDING.Ein unbekannter Einbrecher versuchte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (23.11.), einen Tresor in einem Büro an der Kirchgasse aufzubrechen. Er scheiterte und flüchtete mit einigen elektronischen Geräten.

Gegen 01:00 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu dem Bürogebäude und durchsuchte sämtliche Räume nach Diebesgut. Einen aufgefundenen Tresor versuchte der Unbekannte mit erheblichem Aufwand zu öffnen, scheiterte jedoch an der massiven Bauart des Behältnisses.

Der Einbrecher stahl sodann mehrere elektronische Geräte und flüchtete gegen 03:00 Uhr zu Fuß in Richtung Landratsamt. Der Unbekannte ist etwa 175 cm groß und schlank, war dunkel gekleidet und trug einen Kapuzenpulli.

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, sich mit den Beamten unter der Telefonnummer 08122-9680 in Verbindung zu setzen.