3151 - Unfallfluchten im Stadtgebiet

Antonsviertel - Am Montag (21.11.2022) wurde in der Zeit von 16:45 Uhr bis 18:30 Uhr ein Pkw in der Morellstraße auf Höhe Hausnummer 33 angefahren. Der geparkte Pkw BMW wurde durch eine unbekannte Person touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne die Polizei zu informieren.

Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.



Hochfeld - In der Zeit von Montag (21.11.2022) 23:50 Uhr bis Dienstag (22.11.2022) 07:00 Uhr wurde ein in der Firnhaberstraße, Ecke Dr.-Lagai-Straße abgestellter Pkw BMW angefahren. Auch in diesem Fall entfernte sich der Unfallverursacher ohne die Polizei hinzuzurufen.

Der entstandene Unfallschaden wird hier auf 1.500 Euro geschätzt.



Innenstadt - Am Montag (21.11.2022) wurde in der Zeit von 12:30 Uhr bis 16:30 Uhr ein in der Bergmühlstraße/Argonstraße abgestellter Pkw angefahren. Eine bislang unbekannte Person beschädigte den abgestellten VW und entfernte sich im Anschluss unerkannt von der Unfallstelle.

In diesem Fall wird der Unfallschaden auf 2.000 Euro geschätzt.

In allen drei Fällen werden Zeugen gebeten sich bei der PI Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.