STRAUBING. Wie bereits berichtet, wurde am 01.08.2022 gegen 10.55 Uhr ein 32-Jähriger aus Straubing nach einer Bargeldabhebung an einem Geldautomaten am Essigberg von zwei unbekannten Tätern angegangen. Er wurde von diesen zunächst verfolgt und auch zu Boden gestoßen. Schließlich versuchten sie dem 32-Jährigen das Portemonnaie zu entwenden. Dies misslang allerdings und die beiden Tatverdächtigen konnten mit Fahrrädern unerkannt flüchten. Der Geschädigte konnte sowohl die Flüchtigen als auch ihre Fahrräder beschreiben.

Bezugsmeldung: Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Zwei Männer versuchten Bankkunden auszurauben – Zeugenaufruf der Kripo Straubing

Nun konnte die Kripo Straubing die beiden Täter ermitteln. Anhand des Zeugenaufrufes vom 01.08.2022 gingen bei der Kriminalpolizeiinspektion Straubing Hinweise ein. Die Auswertung dieser und entsprechende Nachermittlungen führten schließlich zur Festnahme einer der Täter Mitte/Ende August. Der von der Staatsanwaltschaft Regensburg, Zweigstelle Straubing, beantragte Haftbefehl gegen den 18-Jährigen in Straubing wohnhaften Beschuldigten wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Die weiteren umfangreichen Ermittlungen führten schließlich im Verlauf zum zweiten Täter. Ermittelt wird weiterhin, ob eine etwaige Vorbeziehung der Beteiligten eine Rolle bei der Tat gespielt hat.

Die beiden Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Raubes.

Veröffentlicht: 24.11.2022, 14:55 Uhr