Fahndungserfolg nach Fahrzeugteilediebstahl - Zeuge gibt entscheidenden Hinweis

FAULBACH, OT KÖNIGSBAUM, LKR. MILTENBERG. Am Mittwochabend hat ein Zeuge beobachtet, wie sich Unbekannte an seinem Fahrzeug zu schaffen machten. Er verständigte unverzüglich die Polizei, was letztlich einen schnellen Fahndungserfolg ermöglichte. Die Miltenberger Polizei nahm mit Unterstützungskräften benachbarter Dienststellen drei Tatverdächtige vorläufig fest.

Kurz vor 20.00 Uhr hatten sich zunächst unbekannte Personen an einem BMW zu schaffen gemacht, der am Parkplatz des Sportplatzes geparkt war. Sie entwendeten den Kühlergrill des Fahrzeugs, stiegen in einen Pkw mit Leipziger Kennzeichen und fuhren vom Hundeheim in Richtung Kreisverkehr davon. All das konnte der rechtmäßige Eigentümer des BMW beobachten, der sofort die Polizei verständigte.

Die Polizeiinspektion Miltenberg leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein, an der sich auch mehrere Streifenbesatzungen benachbarter Polizeidienststellen beteiligten. Letztendlich konnte das Fluchtfahrzeug in der Hauptstraße ausfindig gemacht und gestoppt werden. Der Pkw war mit zwei Männern im Alter von 21 und 28 Jahren sowie einer 21-jährigen Frau besetzt. Bei ihnen wurde auch der Kühlergrill sichergestellt, der zuvor von dem BMW entwendet worden war.

Gegen die drei Beschuldigten, die in Deutschland offenbar keinen festen Wohnsitz haben, wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sie kamen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten und Hinterlegung einer Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß.

Weiterer Pkw von Firmengrundstück entwendet - Wer hat etwas beobachtet?

FAULBACH, LKR. MILTENBERG. Bereits am 16. November 2022 hatte das Polizeipräsidium Unterfranken über den Diebstahl zweier hochwertiger Pkw von einem am Ortsrand gelegenen Firmengelände berichtet. Nun wurde bei der Miltenberger Polizei bekannt, dass vom selben Grundstück ein dritter Pkw entwendet wurde. Nach wie vor hoffen die Beamten auch auf Zeugenhinweise.

Wie bereits berichtet, waren von dem "Am Kieswerk" gelegenen Grundstück im Zeitraum zwischen dem 12. und dem 14. November ein Audi A3 Sportback mit dem Kennzeichen M-BU1375 und ein Audi A5 Sportback mit dem Kennzeichen M-DE7087 entwendet worden. Am Mittwoch wurde bei der Miltenberger Polizei bekannt, dass von dem Gelände ein weiterer Pkw entwendet wurde. Es handelt sich um einen grauen Audi A3 mit dem Kennzeichen M-BU1176. Der letztgenannte Fall kann nach bisherigen Ermittlungskenntnissen auf den Tatzeitraum zwischen Dienstag, den 15. November 2022, 23.00 Uhr, und Mittwoch, den 23. November 2022, 20.00 Uhr, eingegrenzt werden. Der Gesamtbeuteschaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Wer möglicherweise etwas beobachtet hat, das mit den Pkw-Diebstählen in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09371/945-0 bei der Polizeiinspektion Miltenberg zu melden.

Einbruch in Pfarrbüro - Kripo ermittelt und bittet um Hinweise

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochmorgen ist ein Unbekannter gewaltsam in das Pfarrbüro eingebrochen. Der Täter entwendete Bargeld und entkam mit seiner Beute unerkannt. Im Rahmen ihrer Ermittlungen hofft die Kripo Aschaffenburg nun auch auf Hinweise von möglichen Zeugen.

Der Einbruch in der Hauptstraße muss sich nach bisherigen Erkenntnissen im Zeitraum zwischen 08.30 Uhr und 09.00 Uhr ereignet haben. Der Täter öffnete gewaltsam eine Terrassentüre, um ins Innere des Gebäudes und das Pfarrbüro zu gelangen. Dort entwendete er einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag. Der Sachschaden, den der Einbrecher anrichtete, dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 500 Euro belaufen.

Wer am Mittwochmorgen etwas beobachtet hat, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

Diebstahl von Baustelle - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige vorläufig fest

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am frühen Donnerstagmorgen hat die Aschaffenburger Polizei zwei mutmaßliche Diebe, die Gegenstände von einer Baustelle entwendet haben sollen, vorläufig festgenommen. Der Fahndungserfolg ist insbesondere auch dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen zu verdanken.

Kurz nach 04.00 Uhr hatte ein Zeuge verdächtige Geräusche am rückwärtigen Bereich des Rathauses wahrgenommen. Er handelte goldrichtig und verständigte sofort die Polizei. Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Aschaffenburg waren schnell vor Ort und nahmen zunächst an der Baustelle einen Tatverdächtigen vorläufig fest. Nach kurzer Fahndung konnte auch der zweite Beschuldigte, auf den die Täterbeschreibung des Zeugen passte, am Freihofplatz ausfindig gemacht und vorläufig festgenommen werden.

Die Beamten stellten bei den Tatverdächtigen Werkzeuge und andere Gegenstände sicher, die offenbar von der Baustelle in der Rathausgasse entwendet worden waren. Anschließend wurden die beiden Männer im Alter von 46 und 56 Jahren zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Beide müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Lkw kollidiert mit Lichtzeichenanlage - Beim Fahrer offenbar reichlich Alkohol im Spiel

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Mittwochabend hat ein Lkw-Fahrer beim Linksabbiegen offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und es kam zum Zusammenstoß mit einer Lichtzeichenanlage. Hierbei entstand ein Gesamtschaden, der sich auf mehrere tausend Euro belaufen dürfte. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer wohl erheblich unter Alkoholeinfluss stand.

Gegen 21.40 Uhr hatte sich der Verkehrsunfall ereignet, als der 48-Jährige mit seinem Lkw von der Mühlstraße aus kommend nach links in die Schillerstraße abbiegen wollte. Sowohl am Fahrzeug als auch an der Lichtzeichenanlage entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils rund 5.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der Lkw-Fahrer möglicherweise unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von knapp 1,4 Promille.

Der 48-Jährige musste die Beamten zur Durchführung einer ärztlichen Blutentnahme zur Dienststelle begleiten. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Zwölf Hühner aus Gehege entwendet - Wer kann Hinweise zum Täter geben?

DORFPROZELTEN, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch hat ein Mann Anzeige bei der Miltenberger Polizei erstattet, da von seinem Grundstück zwölf Junghühner entwendet worden waren. Eines davon konnte offenbar tot auf dem nahegelegenen Friedhof aufgefunden werden. Die Miltenberger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen.

Die Hühner waren offenbar bereits im Zeitraum zwischen Samstag, den 12. November, und Sonntag, dem 13. November, entwendet worden. Der Täter hatte hierzu eine Netzabdeckung aufgeschnitten, um die Jungtiere aus dem Gehege zu holen. Bereits am 15. November war ein Huhn auf einem Grab des Friedhofs aufgefunden worden. Von dem oder den Tätern fehlt bislang noch jede Spur.

Wer möglicherweise sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09371/945-0 mit der Polizeiinspektion Miltenberg in Verbindung zu setzen.

Pkw mit Unfallschaden auf Tankstellengelände - Fahrer ohne Führerschein und offenbar alkoholisiert

WÖRTH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Ein Polizeibeamter in Freizeit ist am Mittwochabend auf einen Pkw aufmerksam geworden, der beschädigt und stark verschmutzt auf ein Tankstellengelände fuhr. Bei einer nachfolgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zum Zeitpunkt seiner Fahrt offenbar unter Alkoholeinfluss.

Gegen 22.15 Uhr fuhr der Daimler mit Berliner Zulassung auf das Tankstellengelände in der Hattsteinstraße. An der vorderen linken Fahrzeugseite befand sich ein Unfallschaden. Darüber hinaus war der Pkw stark durch Erdreich verschmutzt. Es ist daher naheliegend, dass der 29-jährige Fahrer an bislang noch ungeklärter Örtlichkeit verunfallt ist. Unklar ist, ob hierbei möglicherweise auch ein Fremdschaden entstanden ist.

Dem Polizeibeamten in Freizeit kam das Fahrzeug sofort verdächtig vor, weshalb er unverzüglich seine Kollegen verständigte. Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Obernburg waren daraufhin schnell vor Ort und führten eine Kontrolle durch. Hierbei wurde bekannte, dass das Fahrzeug aufgrund fehlenden Versicherungsschutzes zur Entstempelung ausgeschrieben war. Der offenbar alkoholisierte Fahrer, der keine Fahrerlaubnis besitzt, wurde zur Durchführung einer ärztlichen Blutentnahme zur Dienststelle gebracht.

Gegen den 29-jährigen Beschuldigten, der aus dem südhessischen Odenwaldkreis stammt, wird nun u.a. wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Folgeunfälle auf der A3 - Einhausung stundenlang gesperrt

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Drei Verkehrsunfälle innerhalb kürzester Zeit hatten am Donnerstagmorgen eine stundenlange Sperrung der Einhausung zur Folge. Zwei Personen wurden schwer verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf knapp 100.000 Euro belaufen könnte. Die jeweiligen Unfallaufnahmen erfolgten durch die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach.

Nach ersten Ermittlungserkenntnissen hatte zunächst ein Pkw-Fahrer, der in Richtung Würzburg unterwegs war, aufgrund einer Panne auf dem Standstreifen angehalten. Als der 29-Jährige gegen 07.15 Uhr aus seinem MINI aussteigen wollte, kollidierte ein vorbeifahrender Sattelzug mit der geöffneten Fahrertür des Pkw. Der 46-jährige Lastwagenfahrer leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein.

Aufgrund des Verkehrsunfalls musste der 34-jährige Fahrer eines nachfolgenden Lkw bis zum Stillstand abbremsen. Ein 43-Jähriger am Steuer eines weiteren Sattelzugs erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den bereits stehenden Lastwagen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn aus dem Fahrzeug und übergab ihn dem Rettungsdienst. Der 43-Jährige kam anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Letztlich kam es noch zu einem dritten Verkehrsunfall, bei dem eine 22-jährige MINI-Fahrerin auf den Sattelzug des 43-Jährigen auffuhr. Die junge Frau erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und kam nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Aufgrund der Verkehrsunfälle war die Einhausung rund eineinhalb Stunden lang komplett gesperrt. Erst nach über drei Stunden konnte die Fahrbahn wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden. Es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Zwei Unfallfluchten - Zeugen gesucht

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Bereits Ende der vergangenen Woche ist eine Gebäudemauer in der Straße "Am Heerbach" von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Der Verkehrsunfall muss sich nach bisherigen Erkenntnissen im Zeitraum zwischen Freitagmittag, 12.00 Uhr, und Samstagmorgen, 09.00 Uhr, ereignet haben. Die Schadenshöhe ist bislang noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die von der Polizeiinspektion Aschaffenburg durchgeführt werden.

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Am Montagabend, gegen 19.00 Uhr, parkte ein Fahrzeugbesitzer seinen schwarzen Opel am rechten Fahrbahnrand in der Straße "Am Dreispitz". Als er am Dienstagmorgen, gegen 09.00 Uhr, zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er einen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Vom Verursacher fehlt bislang noch jede Spur.

In beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06021/857-2230.