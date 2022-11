OHLSTADT, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am Mittwochabend, 23. November 2022, brach in Ohlstadt ein Brand in einer Garage neben einem Wohnhaus aus. Hochwertige Musikgeräte fielen den Flammen zum Opfer. Nach ersten Schätzungen der Kripo liegt der Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen übernahm die polizeilichen Untersuchungen zur Brandursache.

Am 23.11.2022, gegen 21:50 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle ein Notruf ein, in welchem ein Garagenbrand gemeldet wurde. Unverzüglich wurden die Feuerwehr Ohlstadt, weitere Feuerwehrkräfte der umliegenden Gemeinden, der Rettungsdienst sowie polizeiliche Einsatzkräfte an die Brandörtlichkeit entsandt.

Der Brand war in einer Garage neben einem Wohnhaus ausgebrochen. Hinter der Garage befand sich ein Maschinenraum sowie ein Holzlager für hochwertige Tonhölzer. Glücklicherweise konnten sich alle Bewohner selbständig aus dem angrenzenden Wohnwesen ins Freie retten und blieben unverletzt.

Durch das rasche Eingreifen der über 140 Feuerwehrkräfte konnte der Vollbrand unter Kontrolle gebracht werden und ein Übergreifen auf die umliegenden Wohnhäuser verhindert werden. Die in Brand geratenen Gebäude sowie das Inventar fielen den Flammen zum Opfer.

Nach Abschluss der Löscharbeiten der Feuerwehr übernahm die örtlich zuständige Polizeiinspektion Murnau die ersten Ermittlungen.

Am Morgen des 24.11.2022 übernahmen dann die Brandfahnder der Kriminalpolizeistation Garmisch–Partenkirchen die polizeilichen Untersuchungen an der Brandörtlichkeit.

In der Garage befanden sich mehrere hochwertige hölzerne Musikinstrumente sowie besondere Werkzeuge zum Bau der Musikinstrumente. In dem Holzlager wurde wertvolles Tonholz gelagert. Der gesamte Sachschaden dürfte deswegen im sechsstelligen Bereich liegen.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, ein technischer Defekt an einer Lüftungsanlage lässt sich nicht ausschließen.