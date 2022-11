BAD REICHENHALL, LKR. BERCHTESGADENER LAND. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 24. November 2022, brachen bislang unbekannte Täter in das Landratsamt Berchtesgadener Land ein. Die Kripo Traunstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Nacht von Mittwoch, 23. November 2022, 19:00 Uhr, auf Donnerstag, 24. November 2022 07:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in das Landratsamt Berchtesgadener Land in der Salzburger Straße in Bad Reichenhall ein.

Der oder die Täter konnten in dem Tatzeitraum eine Türe zur Zulassungsstelle aufbrechen. In den Räumlichkeiten wurden, vermutlich zielgerichtet, ein Tresor gewaltsam geöffnet sowie ein Stahlschrank angegangen. Entwendet wurden eine hohe Anzahl an Dokumenten zur Fahrzeugzulassung.

Der Sachschaden beträgt ca. 8.000 €, der Beuteschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen.

Beamte der Spurensicherung der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein sicherten vor Ort Spuren. Die weitere Sachbearbeitung führt das für Eigentumsdelikte zuständige Fachkommissariat 2 der Kripo Traunstein.

Die Kripo Traunstein bittet diesbezüglich um sachdienliche Hinweise:

Wer hat im besagten Tatzeitraum im Umfeld des Tatorts verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wem sind verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen, die möglicherweise im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Telefonnummer 0861/9873-0 erbeten.