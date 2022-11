1839. Fremdenfeindliche Beleidigung – Altstadt

Am Dienstag, 22.11.2022, gegen 20:30 Uhr, befanden sich ein 26-jähriger und ein 23-jähriger Student, beide mit ostasiatischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München, am Bahnsteig der U-Bahnhaltestelle Sendlinger Tor. Ihnen näherte sich eine drei-köpfige Personengruppe. Aus dieser heraus wurde dem 26-Jährigen unvermittelt mit einer flachen Hand auf den Rücken geschlagen. Anschließend wurden beiden Studenten von den, ihnen nicht bekannten Männern Schläge angedroht und sie wurden fremdenfeindlich beleidigt.

Die Absicht des 26-Jährigen, die Situation mit seinem Mobiltelefon videographisch festzuhalten, wurde von der Gruppe unterbunden, indem sie anfingen, ihn zu schubsen. Danach entfernten sich die drei Männer unerkannt mit der U2 in Richtung Messestadt Ost.

Die Studenten blieben äußerlich unverletzt. Der 26-Jährige verspürte Schmerzen im Rückenbereich. Ein unbeteiligter Zeuge war auf die Situation aufmerksam geworden und verständigte die Polizei über den Notruf 110.

Das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, Größe: 175 cm, Erscheinung: schlank

Täter 2:

Männlich, Größe: 170 cm, scheinbares Alter: 25 Jahre, Erscheinung: athletisch, schlank, Haare: hellblond, kurz, nackenlang, Kinn- u. Oberlippenbart

Täter 3:

Männlich, Größe: 180 cm, scheinbares Alter: 25 Jahre, Haare: schwarz, kurz, unrasiert / 3-Tage-Bart

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des U-Bahnhofs Sendlinger Tor Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten oder kann sonst Hinweise zu den drei Tätern machen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1840. Wohnungseinbrecherbande festgenommen – Freimann

Am Mittwoch, 23.11.2022, gegen 11:40 Uhr, wurde ein über 70-jähriger Mann durch die, in seiner Wohnung installierte Überwachungseinrichtung in der Hans-Döllgast-Straße über einen Einbruchsalarm verständigt.

Er selbst befand sich zur Tatzeit im Ausland, verständigte jedoch unverzüglich einen Nachbarn, welcher sofort die Polizei alarmierte. Die in kürzester Zeit eingetroffenen Streifen konnten am Tatort drei Frauen antreffen und festnehmen.

Bei der Durchsuchung der 47-jährigen bzw. 30-jährigen Damen wurde Bargeld in unterschiedlicher Währung und Stückelung, Werkzeuge als auch eine entwendete Überwachungskamera aufgefunden.

Anhand der Innenraumüberwachung konnte der Wohnungsinhaber die drei Einbrecherinnen beobachten, wie sie sich gewaltsam über die Wohnungseingangstüre Zutritt zu seinen privaten Räumlichkeiten verschafften.

Die Tatverdächtigen (47 Jahre / französische Staatsangehörigkeit, 30 Jahre / italienische/französische Staatsangehörigkeit, 30 Jahre / italienische Staatsangehörigkeit, alle ohne festen Wohnsitz in Deutschland) werden im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter zur Entscheidung der Haftfrage vorgeführt.

Dem 73-Jährigen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Alle drei Frauen sind polizeilich einschlägig und international agierend bekannt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 51 (Bandendelikte) des Polizeipräsidiums München.

1841. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Neuhausen und Thalkirchen

Fall 1:

Am Donnerstag, 17.11.2022, gegen 11:30 Uhr, klingelten unbekannte Täter bei einer über 80-jährigen Frau und gaben sich als Handwerker aus.

Sie gaben an, dass sie aufgrund benachbarter Bauarbeiten zur Überprüfung der Wasserleitungen in die Wohnung müssen In die Wohnung selbst kam nur ein Mann, der mit der Frau in die Küche zum Spülbecken ging. Er involvierte die Seniorin in fiktive Überprüfungshandlungen und achtete stets darauf, dass ihr Blick vom Flur abgewandt war. Während des Aufenthalts in der Küche betätigte der unbekannte Täter immer wieder sein Mobiltelefon.

Mit derzeitigem Erkenntnisstand ist davon auszugehen, dass der zweite Täter hierdurch ein Signal erhielt und die Zeitspanne nutzte, um auf unbekannte Art und Weise ebenfalls in die Wohnung zu gelangen und diese nach Diebesgut zu durchsuchen.

Der Täter, mit dem die Rentnerin Kontakt hatte, verließ die Wohnung nach gut 45 Minuten. Erst im Nachgang stellte die über 80-Jährige fest, dass aus dem Nachtkästchen und dem Kleiderschrank im Schlafzimmer diverse hochwertige Schmuckstücke entwendet wurden.

Mit mehreren Tagen Zeitverzug vertraute sie sich einem Bekannten an, welcher die Polizei verständigte.

Der Täter wird von der Geschädigten wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 1,80 m groß, schlank, kurze schwarze Haare, osteuropäisches Aussehen, bekleidet mit einem braunen knielangen Mantel, festen Handschuhen, dunkle Hose und dunkle Schuhe, trug eine schwarze FFP2-Maske

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Dom-Pedro-Straße, Dom-Pedro-Platz, Hanebergstraße, Landshuter Allee (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2:

Am Mittwoch, 23.11.2022, gegen 17:00 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter unter dem Vorwand von den Stadtwerken zu sein, Zutritt zur Wohnung einer 79-jährigen Frau.

Während ein Täter die Dame ablenkte, entwendete der andere Täter Bargeld aus einem Geldbeutel. Ein unbeteiligter Zeuge konnte die Männer beim Betreten und Verlassen des Mehrfamilienhauses beobachten. Zudem nahm er wahr, wie sie mit einem Pkw VW die Tatörtlichkeit verließen.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, schlank, afrikanisches Aussehen, bekleidet mit einer Engelbert-Strauß Hose, weißen Schuhen schwarzer Kappe

Täter 2:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, kräftig, westnordeuropäisch,

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Pognerstraße, Schäftlarnstraße, Zennerstraße (Thalkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

In beiden Fällen hat das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) die weiteren Ermittlungen übernommen.

1842. Organisierter Callcenterbetrug; sogenannter Schockanruf – Neuhausen

Am Mittwoch, 23.11.2022, gegen 16:00 Uhr, erhielt eine 71-jährige Frau einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten, der ihr mitteilte, dass ihr Sohn in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei.

Zur Vermeidung der Haft müsse sie nun eine Kaution überweisen. Die 71-Jährige kam der Aufforderung nach und überwies mehrere tausend Euro auf ein ihr nicht bekanntes Konto.

Erst im Nachhinein nahm sie Kontakt mit ihrem Sohn auf und begab sich eigenständig zur Polizeiinspektion 42 um Anzeige zu erstatten.

Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat 3, AG Phänomene, des Münchner Polizeipräsidiums.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

1843. Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte – Bogenhausen

Am Mittwoch, 23.11.2022, gegen 19:00 Uhr, kam ein 26-Jähriger mit Wohnsitz in München aus bislang nicht geklärten Gründen mit einer fünf-köpfigen Personengruppe (alle männlich, mit Wohnsitz in München und zwischen 14 und 51 Jahre alt) in einen verbalen Streit.

Ohne Grund packte der 26-Jährige aus diesem Streit heraus einen der Jugendlichen, (14 Jahre), drückte diesen gegen die Wand und zog einen Schraubendreher aus der Hosentasche. Das Werkzeug hielt er bedrohend auf Brusthöhe des Schülers.

Kurz darauf ließ er von ihm ab und wandte sich einem anderen Jugendlichen, (ebenfalls 14 Jahre), aus der Gruppe zu, schlug diesen ohne Vorwarnung mit der flachen Hand ins Gesicht, wodurch dieser Schmerzen erlitt.

Unbeteiligte Zeugen wurden auf die Auseinandersetzung aufmerksam und verständigten die Polizei. Die alarmierte Streife konnte den 26-Jährigen sichern und fesseln. Während dieser zur Dienststelle gebracht wurde versuchte er immer wieder die Beamten tätlich anzugreifen. Zusätzlich beleidigte er sie mehrfach verbal. Der 26-Jährige stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss.

Aufgrund nicht auszuschließender Fremdgefahr wurde er einem Klinikum überstellt. Er hat sich nicht nur zu verantworten wegen Bedrohung und Körperverletzung sondern auch wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Alle Beamten sind unverletzt geblieben und dienstfähig.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) des Münchner Polizeipräsidiums.

1844. Schlag gegen Kinderpornografie in München: Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchen mehrere Wohnungen

Ermittler haben am vergangenen Montag, 21.11.2022, die Wohnungen und Häuser von 16 Verdächtigen durchsucht. Sie sollen Kinderpornografie besessen und teilweise auch verbreitet haben. Zwei von ihnen wird zudem schwerer sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen.

Viele dieser Straftaten waren zuvor von gemeinnützigen Organisationen über das Bundeskriminalamt (BKA) gemeldet oder über soziale Medien bekannt geworden. Unter den Tatverdächtigen waren demnach Männer im Alter zwischen 19 und 64 Jahren. Im Kampf gegen Kinder- und Jugendpornografie durchsuchten nun rund 60 Einsatzkräfte der Polizei auf richterliche Anordnung 16 Wohnungen und Häuser in der Stadt und im Landkreis München. Die Durchsuchungen fanden vor allem in den Münchner Stadtteilen Allach, Bogenhausen, Hadern, Laim, Neuaubing, Neuperlach, Obergiesing und Sendling sowie in Garching bei München, Kirchheim bei München, Krailling, Neubiberg, Taufkirchen und Unterhaching statt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler stellten über 150 elektronische Speichermedien oder Smartphones sowie persönlicher Computersysteme sicher und werden diese digitalforensisch nach inkriminierten Dateien auswerten. Die Ermittlungen des zuständigen Kommissariat 17 (Sexualisierte Gewalt gegen Kinder / Kinderpornografie / Jugendpornografie) unter Sachleitung der Staatsanwaltschaften München I, München II sowie des bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg errichteten Zentrums zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet (ZKI) dauern an.

Informationen zum Kommissariat 17

Als unmittelbare Reaktion auf ein zuletzt gestiegenes Fallaufkommen im Bereich der Kinder- und Jugendpornografie wurde im April 2022 bei der Münchner Polizei das Kommissariat 17 zur Bekämpfung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder sowie Kinder- und Jugendpornografie eingerichtet. Schon zwei Jahre zuvor ging eine spezialisierte Ermittlungsgruppe bei der Kriminalpolizei wirksam und zielgerichtet gegen solche Straftaten vor und wurde nun zu einem eigenen Kommissariat ausgebaut. Ein wichtiges Ziel dieser kriminalpolizeilichen Ermittlungen ist auch Opfer möglichst schnell zu identifizieren, um sie aus ihrer Situation befreien zu können.