FORCHHEIM. Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Metzgerei am Joseph-Otto-Platz ein. Die Kripo Bamberg bittet um Hinweise.

Zunächst versuchten die Einbrecher über ein Fenster im Hinterhof in das Geschäft zu gelangen. Aufgrund der besonderen Sicherung waren sie an dieser Stelle jedoch zunächst gescheitert. Schließlich gelangten die Unbekannten über einen Kellereingang ins Gebäude und verschafften sich dort gewaltsam Zutritt zur Metzgerei. Im Inneren hatten die Einbrecher jedoch kein Glück bei der Suche nach Bargeld. Also packten sie kurzerhand den Computer im Büro des Geschäfts und nahmen diesen mit sich.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe:

Wer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Joseph-Otto-Platz/Gerhart-Hauptmann-Straße gesehen? Bitte melden Sie sich bei der Bamberger Kripo unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.