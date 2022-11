UPDATE 24.11.2022 15:30 Uhr: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissung einer 77-Jährigen – Person aufgefunden (Widerruf)

Im Nachgang zur Öffentlichkeitsfahndung von heute Vormittag wird Folgendes ergänzt:

Wie bereits berichtet, wurde seit dem gestrigen Mittwochabend, 23.11.2022, die 77-jährige Frau G.S. aus Mühldorf am Inn vermisst. Die Vermisste war zuletzt in Zangberg aufhältig und wollte von dort mit ihrem Pkw nach Mühldorf in ihre Wohnung fahren. Besorgte Angehörige stellten fest, dass die Vermisste dort nicht angekommen ist. Es musste davon ausgegangen werden, dass die Vermisste bei der abendlichen Heimfahrt die räumliche Orientierung verlor.

Mit Bekanntwerden der Vermissung wurden bereits in der Nacht polizeiliche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Diese wurden am Donnerstagvormittag intensiviert. Räumliche Schwerpunkte der Suchmaßnahmen bildeten mögliche Fahrtwege zwischen Zangberg und Mühldorf sowie der Bereich Ampfing, Mettenheim und Mühldorf. Da das mitgeführte Handy der Vermissten zuletzt im Gemeindebereich Oberbergkirchen eingeloggt war, wurden auch in den Bereichen Oberbergkirchen, Buchbach, Schönberg, Schwindegg und Wurmsham weitere Fahndungsmaßnahmen veranlasst. Hier kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Ein möglicher Aufenthalt in Tirol wurde ergebnislos überprüft.

Gegen 14.55 Uhr wurde ein unbekannte weibliche Person im Gemeindebereich Wurmsham von Anwohnern aufgegriffen. Diese verständigen die ILS Landshut. Die aufgefundene Person wurde von einer Streife der PI Vilsbiburg als die Vermisste identifiziert. Die Vermisste wurde zur ärztlichen Beobachtung in ein Krankenhaus überstellt.

Die Polizeiinspektion Mühldorf wurde bei den veranlassten Suchmaßnahmen von Einsatzkräften der PI Vilsbiburg, des Einsatzzuges Traunstein, der Polizeihubschrauberstaffel, des Bayer. Landeskriminalamtes, der Bayer. Bereitschaftspolizei sowie zwei Diensthundeführerinnen des ZED Traunstein unterstützt.

Ursprüngliche Meldung:

ZANGBERG, MÜHLDORF AM INN. Nach dem Besuch von Verwandten in Zangberg, Lkr. Mühldorf am Inn, machte sich am Mittwochabend, 23. November 2022, eine 77-jährige Mühldorferin mit ihrem Pkw auf den Weg nach Hause. Dort kam sie jedoch bislang nicht an, weshalb die Polizei nun die Öffentlichkeit um Hinweise zum Aufenthaltsort der Dame bittet.

Seit Mittwochabend wird die 77-jährige G.S. vermisst. Die Dame wollte gegen 19:30 Uhr mit ihrem Pkw (Daten anonymisiert) von Zangberg nach Mühldorf fahren, kam aber an ihrer Wohnanschrift bislang nicht an. Aufgrund ihrer Krankheit ist sie vermutlich orientierungslos.

(Personenbeschreibung nachträglich anonymisiert)

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Frau G.S. geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mühldorf unter der Rufnummer 08631/3673-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.